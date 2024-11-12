В Молдове выразили протест РФ из-за вмешательства в выборы и падения дронов

МИД Молдовы вручил послу РФ в Кишиневе Олегу Озерову ноту протеста из-за вмешательства в выборы и двух российских беспилотников, обломки которых обнаружили на днях в двух районах.
Главные тезисы
- МИД Молдовы выразил протест российскому послу из-за вмешательства в избирательный процесс страны.
- Обнаружение двух российских беспилотников на территории Молдовы привело к осуждению нарушения воздушного пространства.
- Молдова подчеркнула, что подобные агрессивные вторжения со стороны РФ представляют серьезное нарушение и угрозу жизни мирных граждан.
- МИД Молдовы призвал российские власти прекратить вмешательство во внутренние дела страны и воздерживаться от подобных действий в будущем.
Молдова вручила послу РФ ноту протеста из-за вмешательства в выборы и "шахеды"
Как говорится в заявлении, МИД страны выразил ноту протеста российскому дипломату против "незаконного вмешательства России в выборы и референдум в Молдове с целью искажения их результатов, подрыва и делегитимизации демократического процесса в Молдове".
Кроме того, в Молдове осудили нарушение воздушного пространства страны 10 ноября.
В Молдове акцентировали, что "подобные агрессивные вторжения представляют серьезное нарушение и недружественный жест со стороны РФ и ставят под угрозу жизнь мирных граждан".
Посол РФ прокомментировал ноту протеста Молдовы
Посол России в Молдове Олег Озеров после встречи в МИДе прокомментировал ноту протеста из-за вмешательства в выборы и двух российских беспилотников. В частности, он назвал это "полезной беседой".
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