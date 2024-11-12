В Молдове выразили протест РФ из-за вмешательства в выборы и падения дронов

МИД Молдовы вручил послу РФ в Кишиневе Олегу Озерову ноту протеста из-за вмешательства в выборы и двух российских беспилотников, обломки которых обнаружили на днях в двух районах.

Молдова вручила послу РФ ноту протеста из-за вмешательства в выборы и "шахеды"

Как говорится в заявлении, МИД страны выразил ноту протеста российскому дипломату против "незаконного вмешательства России в выборы и референдум в Молдове с целью искажения их результатов, подрыва и делегитимизации демократического процесса в Молдове".

Министерство иностранных дел неоднократно призвало российские власти немедленно прекратить эти действия и воздерживаться в будущем от какого-либо вмешательства во внутренние дела Молдовы, — акцентировали в заявлении. Поделиться

Кроме того, в Молдове осудили нарушение воздушного пространства страны 10 ноября.

Два российских беспилотника заметили на территории Молдовы. Компетентные учреждения нашей страны располагают информацией, что эти дроны действительно запустили из России, — заявили в ведомстве. Поделиться

В Молдове акцентировали, что "подобные агрессивные вторжения представляют серьезное нарушение и недружественный жест со стороны РФ и ставят под угрозу жизнь мирных граждан".

Посол РФ прокомментировал ноту протеста Молдовы

Посол России в Молдове Олег Озеров после встречи в МИДе прокомментировал ноту протеста из-за вмешательства в выборы и двух российских беспилотников. В частности, он назвал это "полезной беседой".