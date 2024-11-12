У Молдові висловили протест РФ через втручання у вибори та падіння дронів

МЗС Молдови вручило послу РФ у Кишиневі Олегу Озеровому ноту протесту через втручання у вибори та два російські безпілотники, уламки яких виявили днями у двох районах.

Молдова вручила послу РФ ноту протесту через втручання у вибори та “шахеди”

Як йдеться в заяві, МЗС країни висловило ноту протесту російському дипломату проти "незаконного втручання Росії у вибори та референдум у Молдові з метою спотворення їх результатів, підриву та делегітимізації демократичного процесу у Молдові.

Міністерство закордонних справ неодноразово закликало російську владу негайно припинити ці дії і утримуватися в майбутньому від будь-якого втручання у внутрішні справи Молдови, — акцентували у заяві. Поширити

Окрім цього, у Молдові засудили порушення повітряного простору країни 10 листопада.

Два російські безпілотники помітили на території Молдови. Компетентні установи нашої країни мають у своєму розпорядженні інформацію, що ці дрони справді запустили з Росії, — заявили у відомстві. Поширити

У Молдові акцентували, що "подібні агресивні вторгнення є серйозним порушенням і недружнім жестом з боку РФ та ставлять під загрозу життя мирних громадян".

Посол РФ прокоментував ноту протесту Молдови

Посол Росії в Молдові Олег Озеров після зустрічі в МЗС прокоментував ноту протесту через втручання у вибори та два російські безпілотники. Зокрема він назвав це “корисною бесідою”.