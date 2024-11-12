У Молдові висловили протест РФ через втручання у вибори та падіння дронів

МЗС Молдови вручило послу РФ у Кишиневі Олегу Озеровому ноту протесту через втручання у вибори та два російські безпілотники, уламки яких виявили днями у двох районах.
Головні тези:
- МЗС Молдови висловило ноту протесту російському дипломату через втручання у виборчий та демократичний процес країни.
- Два російські безпілотники були виявлені на території Молдови, що спричинило засудження порушення повітряного простору.
- Молдова наголосила, що подібні агресивні вторгнення з боку РФ становлять серйозне порушення та загрозу для життя мирних громадян.
Молдова вручила послу РФ ноту протесту через втручання у вибори та “шахеди”
Як йдеться в заяві, МЗС країни висловило ноту протесту російському дипломату проти "незаконного втручання Росії у вибори та референдум у Молдові з метою спотворення їх результатів, підриву та делегітимізації демократичного процесу у Молдові.
Окрім цього, у Молдові засудили порушення повітряного простору країни 10 листопада.
У Молдові акцентували, що "подібні агресивні вторгнення є серйозним порушенням і недружнім жестом з боку РФ та ставлять під загрозу життя мирних громадян".
Посол РФ прокоментував ноту протесту Молдови
Посол Росії в Молдові Олег Озеров після зустрічі в МЗС прокоментував ноту протесту через втручання у вибори та два російські безпілотники. Зокрема він назвав це “корисною бесідою”.
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