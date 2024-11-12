У Молдові висловили протест РФ через втручання у вибори та падіння дронів
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У Молдові висловили протест РФ через втручання у вибори та падіння дронів

У Молдові висловили протест РФ через втручання у вибори та падіння дронів
Джерело:  online.ua

МЗС Молдови вручило послу РФ у Кишиневі Олегу Озеровому ноту протесту через втручання у вибори та два російські безпілотники, уламки яких виявили днями у двох районах. 

Головні тези:

  • МЗС Молдови висловило ноту протесту російському дипломату через втручання у виборчий та демократичний процес країни.
  • Два російські безпілотники були виявлені на території Молдови, що спричинило засудження порушення повітряного простору.
  • Молдова наголосила, що подібні агресивні вторгнення з боку РФ становлять серйозне порушення та загрозу для життя мирних громадян.

Молдова вручила послу РФ ноту протесту через втручання у вибори та “шахеди”

Як йдеться в заяві, МЗС країни висловило ноту протесту російському дипломату проти "незаконного втручання Росії у вибори та референдум у Молдові з метою спотворення їх результатів, підриву та делегітимізації демократичного процесу у Молдові.

Міністерство закордонних справ неодноразово закликало російську владу негайно припинити ці дії і утримуватися в майбутньому від будь-якого втручання у внутрішні справи Молдови, — акцентували у заяві.

Окрім цього, у Молдові засудили порушення повітряного простору країни 10 листопада.

Два російські безпілотники помітили на території Молдови. Компетентні установи нашої країни мають у своєму розпорядженні інформацію, що ці дрони справді запустили з Росії, — заявили у відомстві.

У Молдові акцентували, що "подібні агресивні вторгнення є серйозним порушенням і недружнім жестом з боку РФ та ставлять під загрозу життя мирних громадян".

Посол РФ прокоментував ноту протесту Молдови

Посол Росії в Молдові Олег Озеров після зустрічі в МЗС прокоментував ноту протесту через втручання у вибори та два російські безпілотники. Зокрема він назвав це “корисною бесідою”.

Це була корисна бесіда, яка дозволила прояснити підходи сторін до гострих, складних питань наших двосторонніх відносин,— заявив посол Росії в Молдові Олег Озеров після зустрічі в МЗС.

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