Вибори у Молдові. Мая Санду перемогла за результатами другого туру

Чинна прозахідна президентка Молдови Мая Санду переобралась на другий термін. Вона здобувала перемогу над своїм проросійським опонентом Олександром Стояногло.
Головні тези:
- Молдова святкує перемогу Маї Санду на президентських виборах з результатом 55,26% голосів.
- Президент України Володимир Зеленський вітає Маю Санду з перемогою та висловлює підтримку українського народу.
- Мая Санду пообіцяла бути президентом для всіх громадян Молдови, незалежно від політичних переконань.
- Зеленський закликав до зміцнення партнерства між Україною та Молдовою для досягнення економічного зростання та соціальної стабільності.
Мая Санду перемогла на президентських виборах у Молдові
За даними підрахунків Центральної виборчої комісії 99,59% бюлетенів, Санду набрала 55,26% голосів, а її суперник Олександр Стояногло, якого підтримують проросійські опозиційні партії, — 44,74%.
Перевага Санду над Стояногло становить понад 176 тисяч голосів.
Загалом участь у виборах взяли 1 698 813 громадян Молдови.
Президентка Молдови Майя Санду заявила, що під час цих виборів її країна зазнала безпрецедентної атаки.
Санду також звернулася до виборців російською мовою. Вона сказала, що почула голос тих, хто підтримав її, і тих, хто голосував за її суперника, кандидата від проросійської Партії соціалістів Александра Стояногло. Санду пообіцяла бути президентом для всіх.
Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах
Вітаю Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. Україна підтримує європейський вибір народу Молдови й готова працювати разом задля зміцнення нашого партнерства.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2024
Громадяни Молдови чітко визначилися — обрали шлях до економічного зростання та соціальної…
Він підкреслив, що молдовани зробили однозначний вибір — обрали шлях "до економічного зростання та соціальної стабільності".
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