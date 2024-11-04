Вибори у Молдові. Мая Санду перемогла за результатами другого туру

Чинна прозахідна президентка Молдови Мая Санду переобралась на другий термін. Вона здобувала перемогу над своїм проросійським опонентом Олександром Стояногло.

Мая Санду перемогла на президентських виборах у Молдові

За даними підрахунків Центральної виборчої комісії 99,59% бюлетенів, Санду набрала 55,26% голосів, а її суперник Олександр Стояногло, якого підтримують проросійські опозиційні партії, — 44,74%.

Перевага Санду над Стояногло становить понад 176 тисяч голосів.

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Загалом участь у виборах взяли 1 698 813 громадян Молдови.

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що під час цих виборів її країна зазнала безпрецедентної атаки.

Молдова зазнала безпрецедентної атаки в історії всієї Європи: брудні гроші, незаконний підкуп голосів, втручання злочинних угруповань у виборчі процеси, поширення ненависті та страху в нашому суспільстві. Але наш народ об'єднався, і громадяни виграли, — зазначила Мая Санду. Поширити

Санду також звернулася до виборців російською мовою. Вона сказала, що почула голос тих, хто підтримав її, і тих, хто голосував за її суперника, кандидата від проросійської Партії соціалістів Александра Стояногло. Санду пообіцяла бути президентом для всіх.

Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах

Вітання Маї Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. Україна підтримує європейський вибір молдовського народу і готова працювати разом задля зміцнення нашого партнерства. Володимир Зеленський Президент України

Вітаю Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. Україна підтримує європейський вибір народу Молдови й готова працювати разом задля зміцнення нашого партнерства.



Громадяни Молдови чітко визначилися — обрали шлях до економічного зростання та соціальної… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2024

Він підкреслив, що молдовани зробили однозначний вибір — обрали шлях "до економічного зростання та соціальної стабільності".