Вибори у Молдові. Мая Санду перемогла за результатами другого туру
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Вибори у Молдові. Мая Санду перемогла за результатами другого туру

Вибори у Молдові. Мая Санду перемогла за результатами другого туру
Джерело:  online.ua

Чинна прозахідна президентка Молдови Мая Санду переобралась на другий термін. Вона здобувала перемогу над своїм проросійським опонентом Олександром Стояногло.

Головні тези:

  • Молдова святкує перемогу Маї Санду на президентських виборах з результатом 55,26% голосів.
  • Президент України Володимир Зеленський вітає Маю Санду з перемогою та висловлює підтримку українського народу.
  • Мая Санду пообіцяла бути президентом для всіх громадян Молдови, незалежно від політичних переконань.
  • Зеленський закликав до зміцнення партнерства між Україною та Молдовою для досягнення економічного зростання та соціальної стабільності.

Мая Санду перемогла на президентських виборах у Молдові

За даними підрахунків Центральної виборчої комісії 99,59% бюлетенів, Санду набрала 55,26% голосів, а її суперник Олександр Стояногло, якого підтримують проросійські опозиційні партії, — 44,74%.

Перевага Санду над Стояногло становить понад 176 тисяч голосів.

Фото -pv.cec.md

Загалом участь у виборах взяли 1 698 813 громадян Молдови.

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що під час цих виборів її країна зазнала безпрецедентної атаки.

Молдова зазнала безпрецедентної атаки в історії всієї Європи: брудні гроші, незаконний підкуп голосів, втручання злочинних угруповань у виборчі процеси, поширення ненависті та страху в нашому суспільстві. Але наш народ об'єднався, і громадяни виграли, — зазначила Мая Санду.

Санду також звернулася до виборців російською мовою. Вона сказала, що почула голос  тих, хто підтримав її, і тих, хто голосував за її суперника, кандидата від проросійської Партії соціалістів Александра Стояногло. Санду пообіцяла бути президентом для всіх. 

Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах

Вітання Маї Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. Україна підтримує європейський вибір молдовського народу і готова працювати разом задля зміцнення нашого партнерства.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він підкреслив, що молдовани зробили однозначний вибір — обрали шлях "до економічного зростання та соціальної стабільності".

Лише справжня безпека та мирна, об'єднана Європа можуть гарантувати кожній людині та кожній родині впевненість у завтрашньому дні, — підсумував Зеленський.

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