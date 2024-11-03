Вибори у Молдові. Росія спробує зірвати голосування діаспори
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Вибори у Молдові. Росія спробує зірвати голосування діаспори

Вибори у Молдові. Росія спробує зірвати голосування діаспори
Джерело:  Reuters

Молдова попередила кілька країн ЄС про можливі спроби Росії зірвати голосування молдовських емігрантів на закордонних виборчих дільницях під час президентських виборів 3 листопада.

Головні тези:

  • Молдова попереджує про можливі спроби Росії вплинути на голосування молдовської діаспори за кордоном під час президентських виборів.
  • Діаспора на Заході підтримує проєвропейські настрої та схильна голосувати за кандидата, що підтримує європейський курс Молдови.
  • Голосування діаспори вирішально впливає на курс Молдови у відносинах з ЄС.
  • У другому турі президентських виборів у Молдові змагаються Мая Санду та Олександр Стояногло.

Росія спробує зірвати голосування діаспори під час виборів у Молдові

Як зазначає видання, за інформацією джерела, виборчі дільниці в Італії, Франції, Німеччині, Іспанії, Канаді, Румунії, США та Великій Британії можуть стати об’єктами дестабілізаційних дій з боку РФ, включно з фальшивими повідомленнями про замінування.

Метою є призупинення процесу голосування на час евакуації та перевірки поліцією. Ми просимо застосувати протоколи, що дозволять уникнути тривалих перерв у голосуванні, – заявили представники Молдови урядам кількох країн ЄС.

Молдовська діаспора на Заході в основному підтримує проєвропейські настрої та схильна голосувати за Санду, яка відстоює європейський курс Молдови.

Голосування діаспори стало вирішальним для команди Санду на референдумі 20 жовтня, що підтвердив прагнення країни приєднатися до ЄС та відбувся одночасно з першим туром президентських виборів.

Вибори у Молдові. Що відомо

У Молдові  3 листопада розпочався другий тур президентських виборів. У ньому змагатимуться чинна глава держави Мая Санду та колишній генпрокурор країни Олександр Стояногло.

Виборчі дільниці відкрилися о 7 ранку за місцевим часом і закриються о 21:00.

У країні та за її межами працюють 2219 дільниць, з яких 1988 — на території Молдови, а 231 — за кордоном.

У першому турі, який відбувся 20 жовтня, за Санду проголосувало 42,45% виборців, її опонент Стояногло отримав 25,98% голосів. Загалом у першому турі президентських перегонів брали участь 11 кандидатів.

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