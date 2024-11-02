Вибори у Молдові. Громадяни країни масово отримують дзвінки з погрозами

Напередодні проведення другого туру виборів президента Республіки Молдова, який відбудеться 3 листопада, громадянам країни почали надходити дзвінки з іноземних та молдавських номерів провокаційного змісту.
Головні тези:
- Громадяни Молдови отримують анонімні телефонні погрози перед виборами президента.
- Росія втручається у виборчий процес, підкупаючи молдовських виборців та фінансуючи партії.
- Акти залякування через телефонні погрози спрямовані на створення паніки серед громадян та преси.
Громадяни Молдови отримують дзвінки з погрозами перед виборами президента
Хвиля залякування почалася з вечора 1 листопада.
Аноніми вимагали голосувати 3 листопада за певного кандидата. Інакше виборцям погрожували опублікувати їхні особисті дані і навіть смертю. Дзвінки надійшли також деяким журналістам та громадським діячам країни.
З реакцією виступив прем'єрміністр Дорін Речан. Він повідомив, що усі ці повідомлення є актами залякування та провокації.
Речан запевнив виборців, що державні структури забезпечать порядок та захист громадян.
Люди отримують дзвінки та повідомлення через додатки, де говорить не справжня людина, а голосовий робот, створений з використанням штучного інтелекту та імітуючий голос відомої людини. Закликаємо громадян до спокою та гарантуємо, що вони у безпеці. Ми інформуємо, що це нова форма атаки, спрямована на залякування преси та публічних людей шляхом створення тиску та паніки, — пояснили в поліції Молдови.
У відомстві уточнили, що ті, хто отримав загрозливі дзвінки, мають негайно припинити спілкування та зв'язатися з поліцією для реєстрації таких випадків.
Росія підкупає молдовських виборців
Генеральний інспекторат поліції повідомив, що співробітники поліції та прокуратури Молдови провели обшуки у Кишиневі та Ришканах у рамках кількох кримінальних справ щодо підкупу виборців та незаконного фінансування партій.
Під час обшуків вилучили, серед іншого, смартфони підозрюваних із застосунком російського "Промсвязьбанку", через який учасникам схеми надходили кошти, трудові контракти з російською організацією "Євразія" і значні суми коштів.
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