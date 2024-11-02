Вибори у Молдові. Громадяни країни масово отримують дзвінки з погрозами

Напередодні проведення другого туру виборів президента Республіки Молдова, який відбудеться 3 листопада, громадянам країни почали надходити дзвінки з іноземних та молдавських номерів провокаційного змісту.

Громадяни Молдови отримують дзвінки з погрозами перед виборами президента

Хвиля залякування почалася з вечора 1 листопада.

Аноніми вимагали голосувати 3 листопада за певного кандидата. Інакше виборцям погрожували опублікувати їхні особисті дані і навіть смертю. Дзвінки надійшли також деяким журналістам та громадським діячам країни.

З реакцією виступив прем'єрміністр Дорін Речан. Він повідомив, що усі ці повідомлення є актами залякування та провокації.

Республіка Молдова зіткнулася з безпрецедентною атакою: люди по всій країні отримали анонімні телефонні погрози вбивством. Загрози отримали журналісти, відомі особи та звичайні громадяни. Ці акти залякування мають одну мету — посіяти паніку і страх, щоб люди боялися прийти на вибори. Поширити

Речан запевнив виборців, що державні структури забезпечать порядок та захист громадян.

Люди отримують дзвінки та повідомлення через додатки, де говорить не справжня людина, а голосовий робот, створений з використанням штучного інтелекту та імітуючий голос відомої людини. Закликаємо громадян до спокою та гарантуємо, що вони у безпеці. Ми інформуємо, що це нова форма атаки, спрямована на залякування преси та публічних людей шляхом створення тиску та паніки, — пояснили в поліції Молдови.

У відомстві уточнили, що ті, хто отримав загрозливі дзвінки, мають негайно припинити спілкування та зв'язатися з поліцією для реєстрації таких випадків.

Росія підкупає молдовських виборців

Генеральний інспекторат поліції повідомив, що співробітники поліції та прокуратури Молдови провели обшуки у Кишиневі та Ришканах у рамках кількох кримінальних справ щодо підкупу виборців та незаконного фінансування партій.

Як зазначають, під час обшуків знову підтвердилося, що учасники мережі Ілана Шора і блоку проросійських сил "Перемога" вербують молдовських громадян і пропонують кошти в обмін на голос "проти одного з кандидатів". Поширити

Під час обшуків вилучили, серед іншого, смартфони підозрюваних із застосунком російського "Промсвязьбанку", через який учасникам схеми надходили кошти, трудові контракти з російською організацією "Євразія" і значні суми коштів.