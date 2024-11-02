Выборы в Молдове. Граждане страны массово получают звонки с угрозами

В преддверии проведения второго тура выборов президента Республики Молдова, который состоится 3 ноября, гражданам страны начали поступать звонки с иностранных и молдавских номеров провокационного содержания.
Главные тезисы
- Граждане Молдовы получают угрозы через звонки перед президентскими выборами.
- Вмешательство России в избирательный процесс путем подкупа избирателей и финансирования партий.
- Использование голосовых роботов искусственного интеллекта для угроз гражданам и прессе.
- Полиция Молдовы призывает обращаться при получении угрожающих звонков и сообщений, регистрируя случаи для защиты граждан.
Граждане Молдовы получают звонки с угрозами перед президентскими выборами
Волна устрашения началась с вечера 1 ноября.
Анонимы потребовали голосовать 3 ноября за определенного кандидата. Иначе избирателям угрожали опубликовать их личные данные и даже смертью. Звонки поступили также некоторым журналистам и гражданским деятелям страны.
С реакцией выступил премьер-министр Дорин Речан. Он сообщил, что все эти сообщения являются актами устрашения и провокации.
Речан заверил избирателей, что государственные структуры обеспечат порядок и защиту граждан.
Люди получают звонки и сообщения посредством приложений, где говорит не настоящий человек, а голосовой робот, созданный с использованием искусственного интеллекта и имитирующий голос известного человека. Призываем граждан к спокойствию и гарантируем, что они находятся в безопасности. Мы информируем, что это новая форма атаки, направленная на устрашение прессы и публичных людей путем создания давления и паники, — объяснили в полиции Молдовы.
В ведомстве уточнили, что получившие угрожающие звонки должны немедленно прекратить общение и связаться с полицией для регистрации таких случаев.
Россия подкупает молдавских избирателей
Генеральный инспекторат полиции сообщил, что сотрудники полиции и прокуратуры Молдовы провели обыски в Кишиневе и Рышканах в рамках нескольких уголовных дел по подкупу избирателей и незаконному финансированию партий.
В ходе обысков изъяли, среди прочего, смартфоны подозреваемых с приложением российского Промсвязьбанка, через который участникам схемы поступали средства, трудовые контракты с российской организацией "Евразия" и значительные суммы средств.
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