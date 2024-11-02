Выборы в Молдове. Граждане страны массово получают звонки с угрозами

В преддверии проведения второго тура выборов президента Республики Молдова, который состоится 3 ноября, гражданам страны начали поступать звонки с иностранных и молдавских номеров провокационного содержания.

Граждане Молдовы получают звонки с угрозами перед президентскими выборами

Волна устрашения началась с вечера 1 ноября.

Анонимы потребовали голосовать 3 ноября за определенного кандидата. Иначе избирателям угрожали опубликовать их личные данные и даже смертью. Звонки поступили также некоторым журналистам и гражданским деятелям страны.

С реакцией выступил премьер-министр Дорин Речан. Он сообщил, что все эти сообщения являются актами устрашения и провокации.

Республика Молдова столкнулась с беспрецедентной атакой: люди по всей стране получили анонимные телефонные убийства. Угрозы получили журналисты, известные личности и обычные граждане. Эти акты устрашения имеют одну цель — посеять панику и страх, чтобы люди боялись прийти на выборы. Поделиться

Речан заверил избирателей, что государственные структуры обеспечат порядок и защиту граждан.

Люди получают звонки и сообщения посредством приложений, где говорит не настоящий человек, а голосовой робот, созданный с использованием искусственного интеллекта и имитирующий голос известного человека. Призываем граждан к спокойствию и гарантируем, что они находятся в безопасности. Мы информируем, что это новая форма атаки, направленная на устрашение прессы и публичных людей путем создания давления и паники, — объяснили в полиции Молдовы.

В ведомстве уточнили, что получившие угрожающие звонки должны немедленно прекратить общение и связаться с полицией для регистрации таких случаев.

Россия подкупает молдавских избирателей

Генеральный инспекторат полиции сообщил, что сотрудники полиции и прокуратуры Молдовы провели обыски в Кишиневе и Рышканах в рамках нескольких уголовных дел по подкупу избирателей и незаконному финансированию партий.

Как отмечают, в ходе обысков снова подтвердилось, что участники сети Илана Шора и блока пророссийских сил "Победа" вербуют молдавских граждан и предлагают средства в обмен на голос "против одного из кандидатов". Поделиться

В ходе обысков изъяли, среди прочего, смартфоны подозреваемых с приложением российского Промсвязьбанка, через который участникам схемы поступали средства, трудовые контракты с российской организацией "Евразия" и значительные суммы средств.