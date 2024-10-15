Уже 20 октября в Молдове пройдут выборы президента - это произойдет в один день с референдумом о вступлении страны в Европейский Союз. В настоящее время власти РФ делают все возможное, чтобы к власти в Молдове пришел их человек, а именно Александр Стояногло.

Россия вмешивается в президентские выборы в Молдове

Главными соперниками действующей лидерки страны Майи Санду являются сразу два пророссийских политика — Александр Стояногло и Ренато Усатый.

Однако власти РФ решили сделать все возможное, чтобы президентское кресло занял Стояногло.

На этом фоне 5 служба ФСБ и администрация президента РФ потребовали от Усатого немедленно сняться с выборов и объявить о поддержке своего соперника.

Официальная Москва не хочет допустить распыления голосов избирателей между обоими пророссийскими кандидатами, поэтому начала угрожать Ренато Усатому убийством, если он не согласится снять свою кандидатуру.

Журналисты узнали от своих инсайдеров в украинских спецслужбах, что на прошлой неделе Усатый дважды беседовал с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком и его помощником. Однако пока Кремлю не удалось уговорить молдавского политика.

После этого ФСБ приказала так называемому Министерству государственной безопасности Приднестровья начать слежку за Ренато Усатым и собрать о нем все важные данные.

Больше важной информации о ситуации в стране можно узнать, просмотрев интервью online.ua с экс-главой разведки Молдовы Юрием Бричагом:

Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове

Кроме слежки и угроз, российские власти также прибегают к другим методам дестабилизации.

Известно, что ФСБ РФ начала масштабную информационную кампанию, главная цель которой — актуализировать детали скандального дела 2012 года.

Что важно понимать, речь идет о покушении на убийство российско-молдавского бизнесмена Германа Горбунцова в Лондоне.

Участниками этой инфокампании стали влиятельные в Молдове общественные деятели, политики и бывшие чиновники.