Вибори у Молдові. Кремль просуває опонента Санду й погрожує іншим кандидатам

Уже 20 жовтня у Молдові відбудуться вибори президента — це станеться в один день із референдумом про вступ країни до Європейського Союзу. Наразі влада РФ робить все можливе, щоб до влади у Молдові прийшла їхня людина, а саме Олександр Стояногло.

Росія втручається у президентські вибори у Молдові

Головними суперниками чинної лідерки країни Маї Санду є одразу двоє проросійських політиків — Олександр Стояногло та Ренато Усатий.

Однак влада РФ вирішила зробити все можливе, щоб президентське крісло зайняв Стояногло.

На цьому тлі 5 служба ФСБ та адміністрація президента РФ почали вимагати від Усатого негайно знятися з виборів та оголосити про підтримку свого суперника.

Офіційна Москва не хоче допустити розпорошення голосів виборців між обома проросійськими кандидатами, тому почала погрожувати Ренато Усатому вбивством, якщо він не погодиться на зняття своєї кандидатури.

Журналісти дізналися від своїх інсайдерів в українських спецслужбах, що минулого тижня Усатий двічі мав розмову із заступником керівника адміністрації президента РФ Дмитром Козаком та його помічником. Однак поки Кремлю не вдалося вмовити молдавського політика.

Після цього ФСБ наказала так званому Міністерству державної безпеки Придністров'я розпочати стеження за Ренато Усатим та зібрати про нього усі важливі дані.

Більше важливої інформації про ситуацію у країні можна дізнатися, переглянувши інтерв'ю online.ua з ексголовою розвідки Молдови Юрієм Брічагом:

Росія намагається дестабілізувати ситуацію у Молдові

Окрім стеження та погроз, російська влада також вдається до інших методів дестабілізації.

Відомо, що ФСБ РФ розпочала масштабну інформаційну кампанію, головна ціль якої — актуалізувати деталі скандальної справи 2012 року..

Що важливо розуміти, йдеться про замах на вбивство російсько-молдовського бізнесмена Германа Горбунцова в Лондоні.

Учасниками цієї інфокампанії уже стали впливові в Молдові громадські діячі, політики і колишні чиновники.