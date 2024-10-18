Россия пытается сорвать выборы и референдум в Молдове. Что известно

Россия потратила около 100 млн евро, пытаясь сорвать президентские выборы в Молдове, а также референдум по вступлению страны в ЕС.

Россия потратила почти 100 млн евро, чтобы сорвать волеизъявление народа Молдовы

Об этом заявила вице-премьер-министр Молдовы Кристина Герасимова.

По ее словам, Россия проводила в Молдове операции по дезинформации и дестабилизации, а также подкупала избирателей.

Для наших партнеров должно быть понятно одно: мы являемся полигоном для испытания новых методов — и все, что сработает в Молдове, используют и в других странах. Поделиться

Вице-премьер-министр подчеркнула, что для России важно не дать Молдове вступить в ЕС. Среди прочего, РФ распространяет нарратив о том, что членство в блоке равнозначно войне.

По словам Герасимовой, из-за вторжения РФ в Украину молдаване опасаются голосовать за вступление в ЕС на референдуме.

Она отметила, что Россия рассматривает прокремлевское правительство в Молдове как мощный рычаг влияния в войне с Украиной.

Кремль же категорически отвергает обвинения во вмешательстве в президентскую гонку в Молдове.

Выборы в Молдове: что известно

20 октября в Молдове пройдут выборы президента. Сейчас действующая президент Майя Санду имеет самый большой рейтинг.

Ей противостоят бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, популист Ренато Усатый и независимая кандидат Ирина Влах. Поделиться

Стоит отметить, что все они "путинферштееры", но не объявляют о своих связях с Россией.