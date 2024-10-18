Россия пытается сорвать выборы и референдум в Молдове. Что известно
Категория
Мир
Дата публикации

Россия пытается сорвать выборы и референдум в Молдове. Что известно

Выборы
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Источник:  Bloomberg

Россия потратила около 100 млн евро, пытаясь сорвать президентские выборы в Молдове, а также референдум по вступлению страны в ЕС.

Главные тезисы

  • Россия пытается влиять на выборы и референдум в Молдове, потратив около 100 млн евро на дезинформацию, дестабилизацию и подкуп избирателей.
  • Российский нарратив о рисках членства в ЕС включает ссылки на вторжение в Украину, что вызывает опасения среди молдаван перед референдумом.
  • Кремль отрицает вмешательство в избирательный процесс Молдовы, но остаются очевидные признаки влияния.
  • На выборах президента Молдовы выделяются кандидаты-путинферштееры, которые не аффилированы открыто с Россией, однако подвергаются критике за свои связи.
  • Ожидается, что выборы президента и референдум по вступлению Молдовы в ЕС 20 октября станут ключевыми событиями в политической жизни страны.

Россия потратила почти 100 млн евро, чтобы сорвать волеизъявление народа Молдовы

Об этом заявила вице-премьер-министр Молдовы Кристина Герасимова.

По ее словам, Россия проводила в Молдове операции по дезинформации и дестабилизации, а также подкупала избирателей.

Для наших партнеров должно быть понятно одно: мы являемся полигоном для испытания новых методов — и все, что сработает в Молдове, используют и в других странах.

Вице-премьер-министр подчеркнула, что для России важно не дать Молдове вступить в ЕС. Среди прочего, РФ распространяет нарратив о том, что членство в блоке равнозначно войне.

По словам Герасимовой, из-за вторжения РФ в Украину молдаване опасаются голосовать за вступление в ЕС на референдуме.

Она отметила, что Россия рассматривает прокремлевское правительство в Молдове как мощный рычаг влияния в войне с Украиной.

Кремль же категорически отвергает обвинения во вмешательстве в президентскую гонку в Молдове.

Выборы в Молдове: что известно

20 октября в Молдове пройдут выборы президента. Сейчас действующая президент Майя Санду имеет самый большой рейтинг.

Ей противостоят бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, популист Ренато Усатый и независимая кандидат Ирина Влах.

Стоит отметить, что все они "путинферштееры", но не объявляют о своих связях с Россией.

В тот же день в Молдове пройдет референдум по вступлению страны в ЕС.

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