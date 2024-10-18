Россия потратила около 100 млн евро, пытаясь сорвать президентские выборы в Молдове, а также референдум по вступлению страны в ЕС.
Главные тезисы
- Россия пытается влиять на выборы и референдум в Молдове, потратив около 100 млн евро на дезинформацию, дестабилизацию и подкуп избирателей.
- Российский нарратив о рисках членства в ЕС включает ссылки на вторжение в Украину, что вызывает опасения среди молдаван перед референдумом.
- Кремль отрицает вмешательство в избирательный процесс Молдовы, но остаются очевидные признаки влияния.
- На выборах президента Молдовы выделяются кандидаты-путинферштееры, которые не аффилированы открыто с Россией, однако подвергаются критике за свои связи.
- Ожидается, что выборы президента и референдум по вступлению Молдовы в ЕС 20 октября станут ключевыми событиями в политической жизни страны.
Россия потратила почти 100 млн евро, чтобы сорвать волеизъявление народа Молдовы
Об этом заявила вице-премьер-министр Молдовы Кристина Герасимова.
По ее словам, Россия проводила в Молдове операции по дезинформации и дестабилизации, а также подкупала избирателей.
Вице-премьер-министр подчеркнула, что для России важно не дать Молдове вступить в ЕС. Среди прочего, РФ распространяет нарратив о том, что членство в блоке равнозначно войне.
По словам Герасимовой, из-за вторжения РФ в Украину молдаване опасаются голосовать за вступление в ЕС на референдуме.
Она отметила, что Россия рассматривает прокремлевское правительство в Молдове как мощный рычаг влияния в войне с Украиной.
Кремль же категорически отвергает обвинения во вмешательстве в президентскую гонку в Молдове.
Выборы в Молдове: что известно
20 октября в Молдове пройдут выборы президента. Сейчас действующая президент Майя Санду имеет самый большой рейтинг.
Стоит отметить, что все они "путинферштееры", но не объявляют о своих связях с Россией.
В тот же день в Молдове пройдет референдум по вступлению страны в ЕС.
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