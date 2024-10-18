Росія намагається зірвати вибори та референдум у Молдові. Що відомо

Росія витратила майже 100 млн євро, намагаючись зірвати президентські вибори у Молдові, а також референдум щодо вступу країни до ЄС.
Головні тези:
- Росія намагається перешкодити президентським виборам та референдуму щодо вступу Молдови до ЄС, витративши на це майже 100 млн євро.
- Росія поширює у Молдові наратив про ризики членства у ЄС, роблячи акцент на прикладі вторгнення в Україну.
- Кремль відкидає втручання у виборчий процес Молдови, але способи впливу на країну залишаються очевидними.
- 20 жовтня в Молдові відбудуться вибори президента, одночасно пройде референдум щодо вступу країни до ЄС.
Росія витратила майже 100 млн євро, щоб зірвати волевиявлення народу Молдови
Про це заявила віцепремʼєр-міністерка Молдови Крістіна Герасимова.
За її словами, Росія проводила у Молдові операції з дезінформації та дестабілізації, а також підкуповувала виборців.
Віцепремʼєр-міністерка наголосила, що для Росії важливо не дати Молдові вступити в ЄС. Серед іншого, РФ поширює наратив про те, що членство у блоці рівнозначне війні.
За словами Герасимової, через вторгнення РФ в Україну молдовани побоюються голосувати за вступ до ЄС на референдумі.
Вона зазначила, що Росія розглядає прокремлівський уряд у Молдові як сильний важіль впливу у війні з Україною.
Натомість Кремль категорично відкидає звинувачення у втручанні в президентські перегони в Молдові.
Вибори у Молдові: що відомо
20 жовтня у Молдові відбудуться вибори президента. Наразі чинна президентка Майя Санду має найбільший рейтинг.
Варто зазначити, що всі вони є "путінферштеєрами", але не оголошують про свої зв'язки з Росією.
Того ж дня у Молдові відбудеться референдум щодо вступу країни до ЄС.
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