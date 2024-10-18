Росія намагається зірвати вибори та референдум у Молдові. Що відомо
Категорія
Світ
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Росія намагається зірвати вибори та референдум у Молдові. Що відомо

Вибори
Джерело:  Bloomberg

Росія витратила майже 100 млн євро, намагаючись зірвати президентські вибори у Молдові, а також референдум щодо вступу країни до ЄС.

Головні тези:

  • Росія намагається перешкодити президентським виборам та референдуму щодо вступу Молдови до ЄС, витративши на це майже 100 млн євро.
  • Росія поширює у Молдові наратив про ризики членства у ЄС, роблячи акцент на прикладі вторгнення в Україну.
  • Кремль відкидає втручання у виборчий процес Молдови, але способи впливу на країну залишаються очевидними.
  • 20 жовтня в Молдові відбудуться вибори президента, одночасно пройде референдум щодо вступу країни до ЄС.

Росія витратила майже 100 млн євро, щоб зірвати волевиявлення народу Молдови

Про це заявила віцепремʼєр-міністерка Молдови Крістіна Герасимова.

За її словами, Росія проводила у Молдові операції з дезінформації та дестабілізації, а також підкуповувала виборців.

Для наших партнерів має бути зрозуміло одне: ми є полігоном для випробування нових методів — і все, що спрацює в Молдові, використають і в інших країнах.

Віцепремʼєр-міністерка наголосила, що для Росії важливо не дати Молдові вступити в ЄС. Серед іншого, РФ поширює наратив про те, що членство у блоці рівнозначне війні.

За словами Герасимової, через вторгнення РФ в Україну молдовани побоюються голосувати за вступ до ЄС на референдумі.

Вона зазначила, що Росія розглядає прокремлівський уряд у Молдові як сильний важіль впливу у війні з Україною.

Натомість Кремль категорично відкидає звинувачення у втручанні в президентські перегони в Молдові.

Вибори у Молдові: що відомо

20 жовтня у Молдові відбудуться вибори президента. Наразі чинна президентка Майя Санду має найбільший рейтинг.

Їй протистоять колишній генеральний прокурор Александр Стояногло, популіст Ренато Усатий та незалежна кандидатка Ірина Влах.

Варто зазначити, що всі вони є "путінферштеєрами", але не оголошують про свої зв'язки з Росією.

Того ж дня у Молдові відбудеться референдум щодо вступу країни до ЄС.

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