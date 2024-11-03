У Молдові стартував другий тур президентських виборів
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У Молдові стартував другий тур президентських виборів

У Молдові стартував другий тур президентських виборів
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Джерело:  online.ua

У Молдові  3 листопада розпочався другий тур президентських виборів. У ньому змагатимуться чинна глава держави Мая Санду та колишній генпрокурор країни Олександр Стояногло.

Головні тези:

  • У Молдові розпочався другий тур президентських виборів, у якому конкурують Мая Санду та Олександр Стояногло.
  • У першому турі за Санду проголосувало 42,45% виборців, а Стояногло отримав 25,98% голосів.
  • Молдова бореться з підкупом виборців та незаконним фінансуванням партій, проводячи обшуки у рамках кримінальних справ.
  • Учасники мережі Ілана Шора та блоку проросійських сил “Перемога” намагаються вплинути на виборців шляхом коштів і підтримки з боку Росії.
  • Поліція Молдови стверджує, що перед виборами з Росії переказали понад 24 млн доларів, за що відповідає олігарх-втікач Ілан Шор.

Другий тур виборів у Молдові: що відомо

Виборчі дільниці відкрилися о 7 ранку за місцевим часом і закриються о 21:00.

У країні та за її межами працюють 2219 дільниць, з яких 1988 — на території Молдови, а 231 — за кордоном.

У першому турі, який відбувся 20 жовтня, за Санду проголосувало 42,45% виборців, її опонент Стояногло отримав 25,98% голосів. Загалом у першому турі президентських перегонів брали участь 11 кандидатів.

Росія підкупає молдовських виборців

Генеральний інспекторат поліції повідомив, що співробітники поліції та прокуратури Молдови провели обшуки у Кишиневі та Ришканах у рамках кількох кримінальних справ щодо підкупу виборців та незаконного фінансування партій.

Як зазначають, під час обшуків знову підтвердилося, що учасники мережі Ілана Шора і блоку проросійських сил "Перемога" вербують молдовських громадян і пропонують кошти в обмін на голос "проти одного з кандидатів".

Під час обшуків вилучили, серед іншого, смартфони підозрюваних із застосунком російського "Промсвязьбанку", через який учасникам схеми надходили кошти, трудові контракти з російською організацією "Євразія" і значні суми коштів.

Раніше у поліції Молдови заявили, що перед президентськими виборами і референдумом щодо ЄС у Молдову з Росії переказали понад 24 млн дол і за цим стоїть олігарх-втікач Ілан Шор.

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