У Молдові стартував другий тур президентських виборів

У Молдові 3 листопада розпочався другий тур президентських виборів. У ньому змагатимуться чинна глава держави Мая Санду та колишній генпрокурор країни Олександр Стояногло.

Другий тур виборів у Молдові: що відомо

Виборчі дільниці відкрилися о 7 ранку за місцевим часом і закриються о 21:00.

У країні та за її межами працюють 2219 дільниць, з яких 1988 — на території Молдови, а 231 — за кордоном.

У першому турі, який відбувся 20 жовтня, за Санду проголосувало 42,45% виборців, її опонент Стояногло отримав 25,98% голосів. Загалом у першому турі президентських перегонів брали участь 11 кандидатів.

Росія підкупає молдовських виборців

Генеральний інспекторат поліції повідомив, що співробітники поліції та прокуратури Молдови провели обшуки у Кишиневі та Ришканах у рамках кількох кримінальних справ щодо підкупу виборців та незаконного фінансування партій.

Як зазначають, під час обшуків знову підтвердилося, що учасники мережі Ілана Шора і блоку проросійських сил "Перемога" вербують молдовських громадян і пропонують кошти в обмін на голос "проти одного з кандидатів".

Під час обшуків вилучили, серед іншого, смартфони підозрюваних із застосунком російського "Промсвязьбанку", через який учасникам схеми надходили кошти, трудові контракти з російською організацією "Євразія" і значні суми коштів.