У Молдові стартував другий тур президентських виборів

У Молдові 3 листопада розпочався другий тур президентських виборів. У ньому змагатимуться чинна глава держави Мая Санду та колишній генпрокурор країни Олександр Стояногло.
Головні тези:
- У Молдові розпочався другий тур президентських виборів, у якому конкурують Мая Санду та Олександр Стояногло.
- У першому турі за Санду проголосувало 42,45% виборців, а Стояногло отримав 25,98% голосів.
- Молдова бореться з підкупом виборців та незаконним фінансуванням партій, проводячи обшуки у рамках кримінальних справ.
- Учасники мережі Ілана Шора та блоку проросійських сил “Перемога” намагаються вплинути на виборців шляхом коштів і підтримки з боку Росії.
- Поліція Молдови стверджує, що перед виборами з Росії переказали понад 24 млн доларів, за що відповідає олігарх-втікач Ілан Шор.
Другий тур виборів у Молдові: що відомо
Виборчі дільниці відкрилися о 7 ранку за місцевим часом і закриються о 21:00.
У країні та за її межами працюють 2219 дільниць, з яких 1988 — на території Молдови, а 231 — за кордоном.
У першому турі, який відбувся 20 жовтня, за Санду проголосувало 42,45% виборців, її опонент Стояногло отримав 25,98% голосів. Загалом у першому турі президентських перегонів брали участь 11 кандидатів.
Росія підкупає молдовських виборців
Генеральний інспекторат поліції повідомив, що співробітники поліції та прокуратури Молдови провели обшуки у Кишиневі та Ришканах у рамках кількох кримінальних справ щодо підкупу виборців та незаконного фінансування партій.
Як зазначають, під час обшуків знову підтвердилося, що учасники мережі Ілана Шора і блоку проросійських сил "Перемога" вербують молдовських громадян і пропонують кошти в обмін на голос "проти одного з кандидатів".
Під час обшуків вилучили, серед іншого, смартфони підозрюваних із застосунком російського "Промсвязьбанку", через який учасникам схеми надходили кошти, трудові контракти з російською організацією "Євразія" і значні суми коштів.
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