Захарова цинічно звинуватила Молдову у фальсифікації виборів
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Захарова цинічно звинуватила Молдову у фальсифікації виборів

Захарова
Джерело:  online.ua

Одіозна речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинувачує владу Молдови у тому, що вони нібито підвозили на виборчі дільниці громадян Молдови, які мешкають у Європі. Це робилося буцімто для фальсифікації виборів президента і референдуму про вступ країни в ЄС.

Головні тези:

  • Марія Захарова звинуватила Молдову у підвозі громадян на виборчі дільниці для фальсифікації виборів.
  • Захарова наводить дані звіту ОБСЄ, що нібито підтверджують порушення та фальсифікації владою Молдови виборів.
  • Дипломатка критикує президентку Молдови Майю Санду буцімто за використання адмінресурсу під час виборчої кампанії.
  • Росія витратила майже 100 млн євро на дестабілізацію ситуації в Молдові та підкуп виборців.

Захарова накинулася зі звинуваченнями на Молдову

Російська дипломатка цинічно наводить нібито дані звіту ОБСЄ, де йдеться про численні порушення та фальсифікації з боку влади Молдови. Нібито зафіксовано факти організованого "підвезення" виборців на дільниці у країнах Західної Європи.

Захарова брехливо повідомляє, що “багато молдован не підтримували проєкт "європейська Молдова".

Молдовани бачать, що насправді ховається за фасадом ідеї членства Молдови в Євросоюзі і розуміють справжні наміри Заходу щодо їхньої країни. Його кінцева мета — перетворення республіки на суверенітету позбавлений русофобський придаток НАТО.

Захарова каже, що нібито президентка Молдови Майя Санду користувалася привілейованим становищем у ЗМІ, а також використала адміністративний ресурс у ході виборчої кампанії до президентських виборів та референдуму щодо вступу до ЄС.

Вибори та референдум у Молдові

Референдум про вступ Молдови до ЄС підтримали 50,46% виборців, проти висловилися 49,54%, підраховано 100% протоколів, повідомили у ЦВК.

На президентських виборах жоден із 11 кандидатів не набрав понад 50% голосів. Чинна президентка Мая Санду, яка балотується на другий термін, набрала 42,45% (656 354 голоси). Кандидат від партії соціалістів (ПСРМ) Олександр Стояногло набрав 25,98% (401 726 голосів).

Результати президентських виборів та конституційного референдуму тепер має визнати Конституційний суд Молдови.

Росія витратила майже 100 млн євро на зрив волевиявлення народу Молдови

Про це заявила віцепремʼєр-міністерка Молдови Крістіна Герасимова.

За її словами, Росія проводила у Молдові операції з дезінформації та дестабілізації, а також підкуповувала виборців.

Для наших партнерів має бути зрозуміло одне: ми є полігоном для випробування нових методів — і все, що спрацює в Молдові, використають і в інших країнах.

Віцепремʼєр-міністерка наголосила, що для Росії важливо не дати Молдові вступити в ЄС. Серед іншого, РФ поширює наратив про те, що членство у блоці рівнозначне війні.

За словами Герасимової, через вторгнення РФ в Україну молдовани побоюються голосувати за вступ до ЄС на референдумі.

Вона зазначила, що Росія розглядає прокремлівський уряд у Молдові як сильний важіль впливу у війні з Україною.

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