Одіозна речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинувачує владу Молдови у тому, що вони нібито підвозили на виборчі дільниці громадян Молдови, які мешкають у Європі. Це робилося буцімто для фальсифікації виборів президента і референдуму про вступ країни в ЄС.
Головні тези:
- Марія Захарова звинуватила Молдову у підвозі громадян на виборчі дільниці для фальсифікації виборів.
- Захарова наводить дані звіту ОБСЄ, що нібито підтверджують порушення та фальсифікації владою Молдови виборів.
- Дипломатка критикує президентку Молдови Майю Санду буцімто за використання адмінресурсу під час виборчої кампанії.
- Росія витратила майже 100 млн євро на дестабілізацію ситуації в Молдові та підкуп виборців.
Захарова накинулася зі звинуваченнями на Молдову
Російська дипломатка цинічно наводить нібито дані звіту ОБСЄ, де йдеться про численні порушення та фальсифікації з боку влади Молдови. Нібито зафіксовано факти організованого "підвезення" виборців на дільниці у країнах Західної Європи.
Захарова брехливо повідомляє, що “багато молдован не підтримували проєкт "європейська Молдова".
Захарова каже, що нібито президентка Молдови Майя Санду користувалася привілейованим становищем у ЗМІ, а також використала адміністративний ресурс у ході виборчої кампанії до президентських виборів та референдуму щодо вступу до ЄС.
Вибори та референдум у Молдові
Референдум про вступ Молдови до ЄС підтримали 50,46% виборців, проти висловилися 49,54%, підраховано 100% протоколів, повідомили у ЦВК.
На президентських виборах жоден із 11 кандидатів не набрав понад 50% голосів. Чинна президентка Мая Санду, яка балотується на другий термін, набрала 42,45% (656 354 голоси). Кандидат від партії соціалістів (ПСРМ) Олександр Стояногло набрав 25,98% (401 726 голосів).
Результати президентських виборів та конституційного референдуму тепер має визнати Конституційний суд Молдови.
Росія витратила майже 100 млн євро на зрив волевиявлення народу Молдови
Про це заявила віцепремʼєр-міністерка Молдови Крістіна Герасимова.
За її словами, Росія проводила у Молдові операції з дезінформації та дестабілізації, а також підкуповувала виборців.
Віцепремʼєр-міністерка наголосила, що для Росії важливо не дати Молдові вступити в ЄС. Серед іншого, РФ поширює наратив про те, що членство у блоці рівнозначне війні.
За словами Герасимової, через вторгнення РФ в Україну молдовани побоюються голосувати за вступ до ЄС на референдумі.
Вона зазначила, що Росія розглядає прокремлівський уряд у Молдові як сильний важіль впливу у війні з Україною.
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