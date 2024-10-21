Захарова цинично обвинила Молдову в фальсификации выборов
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Захарова цинично обвинила Молдову в фальсификации выборов

Захарова
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Источник:  online.ua

Одиозный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвиняет власти Молдовы в том, что они якобы подвозили на избирательные участки проживающих в Европе граждан Молдовы. Это делалось якобы для фальсификации выборов президента и референдума о вступлении страны в ЕС.

Главные тезисы

  • Мария Захарова обвиняет Молдову в фальсификации выборов, указывая на мнимый подвоз граждан на избирательные участки.
  • Дипломатка критикует президента Молдавии Майю Санду будто бы за использование админресурса в избирательной кампании.
  • Действующая президент Мая Санду получила 42,45% голосов на президентских выборах, но ни один кандидат не превысил 50% голосов.
  • Россия потратила почти 100 млн евро на срыв волеизъявления народа Молдовы, проводя операции по дезинформации и дестабилизации.
  • Россия представляет членство Молдовы в ЕС как равносильное войне и использует прокремлевское правительство в стране для усиления своего влияния в регионе.

Захарова набросилась с обвинениями на Молдову

Российская дипломатка цинично приводит якобы данные отчета ОБСЕ, где речь идет о многочисленных нарушениях и фальсификациях со стороны властей Молдовы. Якобы зафиксированы факты организованного "подвоза" избирателей на участки в странах Западной Европы.

Захарова лживо сообщает, что многие молдованы не поддерживали проект "европейская Молдова".

Молдаване видят, что действительно скрывается за фасадом идеи членства Молдовы в Евросоюзе и понимают истинные намерения Запада относительно их страны. Его конечная цель — превращение республики в суверенитет лишен русофобского придатка НАТО.

Захарова говорит, что якобы президент Молдовы Майя Санду пользовалась привилегированным положением в СМИ, а также использовала административный ресурс в ходе избирательной кампании до президентских выборов и референдума по вступлению в ЕС.

Выборы и референдум в Молдове

Референдум о вступлении Молдовы в ЕС поддержали 50,46% избирателей, против высказались 49,54%, подсчитано 100% протоколов, сообщили в ЦИК.

На президентских выборах ни один из 11 кандидатов не набрал более 50% голосов. Действующая президент Мая Санду, баллотирующаяся на второй срок, набрала 42,45% (656 354 голоса). Кандидат от партии социалистов (ПСРМ) Александр Стояногло набрал 25,98% (401726 голосов).

Результаты президентских выборов и конституционного референдума должны признать Конституционный суд Молдовы.

Россия потратила почти 100 млн евро на срыв волеизъявления народа Молдовы

Об этом заявила вице-премьер-министр Молдовы Кристина Герасимова.

По ее словам, Россия проводила в Молдове операции по дезинформации и дестабилизации, а также подкупала избирателей.

Для наших партнеров должно быть понятно одно: мы являемся полигоном для испытания новых методов — и все, что сработает в Молдове, используют и в других странах.

Вице-премьер-министр подчеркнула, что для России важно не дать Молдове вступить в ЕС. Среди прочего, РФ распространяет нарратив о том, что членство в блоке равнозначно войне.

По словам Герасимовой, из-за вторжения РФ в Украину молдаване опасаются голосовать за вступление в ЕС на референдуме.

Она отметила, что Россия рассматривает прокремлевское правительство в Молдове как мощный рычаг влияния в войне с Украиной.

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