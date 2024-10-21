Одиозный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвиняет власти Молдовы в том, что они якобы подвозили на избирательные участки проживающих в Европе граждан Молдовы. Это делалось якобы для фальсификации выборов президента и референдума о вступлении страны в ЕС.
Главные тезисы
- Мария Захарова обвиняет Молдову в фальсификации выборов, указывая на мнимый подвоз граждан на избирательные участки.
- Дипломатка критикует президента Молдавии Майю Санду будто бы за использование админресурса в избирательной кампании.
- Действующая президент Мая Санду получила 42,45% голосов на президентских выборах, но ни один кандидат не превысил 50% голосов.
- Россия потратила почти 100 млн евро на срыв волеизъявления народа Молдовы, проводя операции по дезинформации и дестабилизации.
- Россия представляет членство Молдовы в ЕС как равносильное войне и использует прокремлевское правительство в стране для усиления своего влияния в регионе.
Захарова набросилась с обвинениями на Молдову
Российская дипломатка цинично приводит якобы данные отчета ОБСЕ, где речь идет о многочисленных нарушениях и фальсификациях со стороны властей Молдовы. Якобы зафиксированы факты организованного "подвоза" избирателей на участки в странах Западной Европы.
Захарова лживо сообщает, что многие молдованы не поддерживали проект "европейская Молдова".
Захарова говорит, что якобы президент Молдовы Майя Санду пользовалась привилегированным положением в СМИ, а также использовала административный ресурс в ходе избирательной кампании до президентских выборов и референдума по вступлению в ЕС.
Выборы и референдум в Молдове
Референдум о вступлении Молдовы в ЕС поддержали 50,46% избирателей, против высказались 49,54%, подсчитано 100% протоколов, сообщили в ЦИК.
На президентских выборах ни один из 11 кандидатов не набрал более 50% голосов. Действующая президент Мая Санду, баллотирующаяся на второй срок, набрала 42,45% (656 354 голоса). Кандидат от партии социалистов (ПСРМ) Александр Стояногло набрал 25,98% (401726 голосов).
Результаты президентских выборов и конституционного референдума должны признать Конституционный суд Молдовы.
Россия потратила почти 100 млн евро на срыв волеизъявления народа Молдовы
Об этом заявила вице-премьер-министр Молдовы Кристина Герасимова.
По ее словам, Россия проводила в Молдове операции по дезинформации и дестабилизации, а также подкупала избирателей.
Вице-премьер-министр подчеркнула, что для России важно не дать Молдове вступить в ЕС. Среди прочего, РФ распространяет нарратив о том, что членство в блоке равнозначно войне.
По словам Герасимовой, из-за вторжения РФ в Украину молдаване опасаются голосовать за вступление в ЕС на референдуме.
Она отметила, что Россия рассматривает прокремлевское правительство в Молдове как мощный рычаг влияния в войне с Украиной.
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