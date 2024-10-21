На референдуме в Молдове побеждают сторонники вступления в ЕС
Категория
Политика
Дата публикации

На референдуме в Молдове побеждают сторонники вступления в ЕС

На референдуме в Молдове побеждают сторонники вступления в ЕС
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Источник:  Reuters

Незначительное большинство у 50,09% избирателей поддержало вступление в ЕС на референдуме в Молдове. Пока что осталось подсчитать только 1,5% бюллетеней, однако эти результаты уже не изменят окончательный итог.

Главные тезисы

  • Более 50% избирателей в Молдове поддержали вступление в ЕС на референдуме, хотя победа была незначительной.
  • Процесс евроинтеграции Молдовы вызвал сдержанные реакции общества, несмотря на четкую европейскую позицию президента.
  • Президентские выборы продемонстрировали напряженный политический климат в стране с перспективой второго тура.
  • Молдова начала переговоры о вступлении в ЕС, а президентка Санду нацелилась на присоединение к Евросоюзу к 2030 году.
  • Действующая президентка Мая Санду заявила о масштабном мошенничестве на выборах, связанном с иностранными вмешательствами, и обещает решительные меры.

Что известно о результатах референдума в Молдове

Как отмечает издание, столь небольшой уровень поддержки проевропейского курса отражает сдержанное отношение населения к евроинтеграции, в отличие от четкой проевропейской позиции, которую Санду придерживается в течение своего президентства.

Параллельно прошли президентские выборы, где Санду набрала 42% голосов, а ее основной соперник, бывший генпрокурор Александр Стояногло, — 26%. Это проложило путь к напряженному второму туру, который состоится 3 ноября.

Оба голосования были восприняты как проверка стремления Молдовы к полной интеграции в ЕС и выходу из-под влияния России. Молдова начала официальные переговоры о вступлении в ЕС в июне, и Санду ставит целью присоединение к 2030 году.

Стояногло же обещал, что в случае победы на выборах будет развивать "сбалансированную" внешнюю политику с одновременными связями с ЕС, Россией и США.

Президент Молдовы Санду заявила о "беспрецедентном мошенничестве" на выборах

Действующая президент Мая Санду выступила с заявлением, отмечая "явные доказательства" того, что преступные группировки, связанные с иностранными силами, пытались подкупить 300 тысяч голосов, чтобы вмешаться в выборы.

Она назвала это "мошенничеством беспрецедентных масштабов" и заявила, что такие действия были направлены на подрыв демократического процесса.

Их целью было посеять страх и панику в обществе... Мы ждем окончательных результатов и примем решительные меры, — подытожила Санду.

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