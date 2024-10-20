20 октября в Молдове проходят не только выборы президента, но и референдум касательно вступления в Евросоюз. На этом фоне неожиданно для всех пропутинские власти Приднестровья отказались от подвоза на участки пророссийских избирателей.
Главные тезисы
- Явка избирателей на участках в Приднестровье значительно ниже, чем во время предыдущих голосований.
- В “ПМР” люди не боятся признаваться, что поддерживают движение Молдовы в ЕС.
- Украинские журналисты внимательно наблюдают за процессом голосования.
Как проходят выборы президента в “ПМР”
По словам украинских журналистов, которые внимательно наблюдают за процессом голосования, возле участков, открытых в школе города Варница, которые являются наиболее загруженными, и на которых на предыдущих выборах собиралась значительная очередь — сейчас свободно.
Что важно понимать, 4 года назад, когда власти Приднестровья финансировали подвоз, избиратели были вынуждены ждать длительное время, чтобы просто зайти на участок.
Местные жители также заявляют об аномально низкой явке.
Он также откровенно признался, что поддерживает движение Молдовы по ЕС.
Больше важной информации о ситуации в стране можно узнать, просмотрев интервью online.ua с экс-председателем разведки Молдовы Юрием Бричагом:
В ”ПМР” не скрывают своих проевропейских настроений
Самое интересное, что отсутствие подвоза пророссийских избирателей привело также к тому, что большинство избирателей из Приднестровья рассказали украинским журналистам, что охотно поддерживают идею вступления Молдовы в Евросоюз.
Что важно понимать, такой неожиданный поворот может кардинально повлиять на результаты волеизъявления на участках в “ПМР”.
Однако количество проголосовавших будет принципиально ниже.
По ее словам, количество желающих будет в несколько раз меньше.
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