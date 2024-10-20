Выборы в Молдове. Приднестровье неожиданно бросило вызов Путину
Категория
Мир
Дата публикации

Выборы в Молдове. Приднестровье неожиданно бросило вызов Путину

Как проходят выборы президента в “ПМР”
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Источник:  Европейская правда

20 октября в Молдове проходят не только выборы президента, но и референдум касательно вступления в Евросоюз. На этом фоне неожиданно для всех пропутинские власти Приднестровья отказались от подвоза на участки пророссийских избирателей.

Главные тезисы

  • Явка избирателей на участках в Приднестровье значительно ниже, чем во время предыдущих голосований.
  • В “ПМР” люди не боятся признаваться, что поддерживают движение Молдовы в ЕС.
  • Украинские журналисты внимательно наблюдают за процессом голосования.

Как проходят выборы президента в “ПМР”

По словам украинских журналистов, которые внимательно наблюдают за процессом голосования, возле участков, открытых в школе города Варница, которые являются наиболее загруженными, и на которых на предыдущих выборах собиралась значительная очередь — сейчас свободно.

Что важно понимать, 4 года назад, когда власти Приднестровья финансировали подвоз, избиратели были вынуждены ждать длительное время, чтобы просто зайти на участок.

Местные жители также заявляют об аномально низкой явке.

Раньше у нас агитировали и организовывали людей, чтобы голосовать. Теперь идут те, кто считает это гражданской обязанностью, — рассказал журналистам один из избирателей, житель города Бендеры.

Он также откровенно признался, что поддерживает движение Молдовы по ЕС.

Больше важной информации о ситуации в стране можно узнать, просмотрев интервью online.ua с экс-председателем разведки Молдовы Юрием Бричагом:

В ”ПМР” не скрывают своих проевропейских настроений

Самое интересное, что отсутствие подвоза пророссийских избирателей привело также к тому, что большинство избирателей из Приднестровья рассказали украинским журналистам, что охотно поддерживают идею вступления Молдовы в Евросоюз.

Что важно понимать, такой неожиданный поворот может кардинально повлиять на результаты волеизъявления на участках в “ПМР”.

Однако количество проголосовавших будет принципиально ниже.

В 2016 году у нас, на этом же участке для приднестровцев, уже в 4 часа дня закончились бюллетени, и мы были вынуждены ехать в соседнее село Гуру Бикулуй для передачи бюллетеней от них, — рассказывает Татьяна Друч, глава избиркома на участке 37/8.

По ее словам, количество желающих будет в несколько раз меньше.

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