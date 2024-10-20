20 жовтня у Молдові проходять не лише вибори президента, а референдум щодо вступу в Євросоюз. На цьому тлі несподівано для всіх пропутінська влада Придністров’я відмовилося від підвозу на ділянки проросійських виборців.
Головні тези:
- Явка виборців на дільницях у Придністров'ї значно нижча, ніж під час попередніх голосувань.
- У “ПМР” люди не бояться зізнаватися, що підтримують рух Молдови у ЄС.
- Українські журналісти уважно спостерігають за процесом голосування.
Як проходять вибори президента у “ПМР”
За словами українських журналістів, які уважно спостерігають за процесом голосування, біля дільниць, відкритих у школі міста Варниця, що зазвичай є найбільш завантаженими, і на яких на попередніх виборах збиралася значна черга — зараз вільно.
Що важливо розуміти, 4 роки тому, коли влада Придністров’я фінансувала підвезення, виборці були змушені чекати тривалий час, щоби просто зайти на дільницю.
Місцеві мешканці також заявляють про аномально низьку явку.
Він також відверто зізнався, що підтримує рух Молдови у ЄС.
Більше важливої інформації про ситуацію у країні можна дізнатися, переглянувши інтерв'ю online.ua з ексголовою розвідки Молдови Юрієм Брічагом:
У “ПМР” не приховують своїх проєвропейських настроїв
Найцікавішим є те, що відсутність підвезення проросійських виборців призвела також до того, що більшість виборців з Придністров’я розповіли українським журналістам, що охоче підтримують ідею вступу Молдови в Євросоюз.
Що важливо розуміти, такий неочікуваний поворот може кардинально вплинути на результати волевиявлення на дільницях у ПМР.
Однак кількість людей, що проголосували, буде принципово нижчою.
За її словами, кількість бажаючих буде кількаразово меншою.
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