20 жовтня у Молдові проходять не лише вибори президента, а референдум щодо вступу в Євросоюз. На цьому тлі несподівано для всіх пропутінська влада Придністров’я відмовилося від підвозу на ділянки проросійських виборців.

Як проходять вибори президента у “ПМР”

За словами українських журналістів, які уважно спостерігають за процесом голосування, біля дільниць, відкритих у школі міста Варниця, що зазвичай є найбільш завантаженими, і на яких на попередніх виборах збиралася значна черга — зараз вільно.

Що важливо розуміти, 4 роки тому, коли влада Придністров’я фінансувала підвезення, виборці були змушені чекати тривалий час, щоби просто зайти на дільницю.

Місцеві мешканці також заявляють про аномально низьку явку.

Раніше у нас агітували і організовували людей, щоби голосувати. Тепер йдуть ті, хто вважає це громадянським обов’язком, — розповів журналістам один з виборців, мешканець міста Бендери. Поширити

Він також відверто зізнався, що підтримує рух Молдови у ЄС.

Більше важливої інформації про ситуацію у країні можна дізнатися, переглянувши інтерв'ю online.ua з ексголовою розвідки Молдови Юрієм Брічагом:

У “ПМР” не приховують своїх проєвропейських настроїв

Найцікавішим є те, що відсутність підвезення проросійських виборців призвела також до того, що більшість виборців з Придністров’я розповіли українським журналістам, що охоче підтримують ідею вступу Молдови в Євросоюз.

Що важливо розуміти, такий неочікуваний поворот може кардинально вплинути на результати волевиявлення на дільницях у ПМР.

Однак кількість людей, що проголосували, буде принципово нижчою.

У 2016 році у нас, на цій самій дільниці для придністровців, вже у 4 годині дня закінчилися бюлетені, і ми були змушені їхати у сусіднє село Гуру Бикулуй для передачі бюлетенів від них, — розповідає Тетяна Друч, очільниця виборчкому на дільниці 37/8. Поширити

За її словами, кількість бажаючих буде кількаразово меншою.