Ставки высоки. Сколько Путин потратил на срыв выборов в Молдове

Как сообщает вице-премьер-министр Молдовы Кристина Герасимов, российский диктатор Владимир Путин выделил почти 100 миллионов евро, чтобы сорвать президентские выборы в стране и референдум по вступлению в Евросоюз.
Главные тезисы
- Молдова стала полигоном для испытания новых методов влияния на Россию.
- Путин может использовать их и против других стран.
- Кремль борется за сохранение влияния в Молдове и пытается не допустить ее вступление в ЕС путем саботажа.
Путин боится европейского будущего Молдовы
Кристина Герасимов предупреждает союзников, что сейчас именно Молдова стала полигоном для испытания Россией новых методов влияния.
По ее убеждению, все это также будет использовать Кремль и против других стран.
Пока вице-премьер-министр Молдовы не раскрывает масштабы вмешательства Москвы в выборы.
Путин будет делать все возможное, чтобы не допустить вступление Молдовы в ЕС путем распространения нарратива о том, что поворот в Брюссель равнозначен выбору войны.
Больше важной информации о ситуации в стране можно узнать, просмотрев интервью online.ua с экс-главой разведки Молдовы Юрием Бричагом:
Кремль будет продвигать к власти своих людей в Молдове
Как подчеркнула Кристина Герасимов, Россия рассматривает прокремлевское правительство в Молдове как сильный рычаг влияния в конфликте против Украины.
Молдова стремится присоединиться к ЕС до 2030 года. Страна рассчитывает на поддержку Запада в борьбе с российским вмешательством, в том числе через новый центр стратегических коммуникаций, направленный на борьбу с дезинформацией.
Президентские выборы в Молдове и референдум по европейской интеграции страны пройдут 20 октября.
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