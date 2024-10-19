Ставки высоки. Сколько Путин потратил на срыв выборов в Молдове

Как сообщает вице-премьер-министр Молдовы Кристина Герасимов, российский диктатор Владимир Путин выделил почти 100 миллионов евро, чтобы сорвать президентские выборы в стране и референдум по вступлению в Евросоюз.

Путин боится европейского будущего Молдовы

Кристина Герасимов предупреждает союзников, что сейчас именно Молдова стала полигоном для испытания Россией новых методов влияния.

По ее убеждению, все это также будет использовать Кремль и против других стран.

Пока вице-премьер-министр Молдовы не раскрывает масштабы вмешательства Москвы в выборы.

Несмотря на это, указано, что официальные лица в Кишиневе в течение последних недель все же зафиксировали ряд случаев вмешательства страны-агрессорки РФ в избирательную кампанию путем саботажа и подкупа избирателей. Поделиться

Путин будет делать все возможное, чтобы не допустить вступление Молдовы в ЕС путем распространения нарратива о том, что поворот в Брюссель равнозначен выбору войны.

Больше важной информации о ситуации в стране можно узнать, просмотрев интервью online.ua с экс-главой разведки Молдовы Юрием Бричагом:

Кремль будет продвигать к власти своих людей в Молдове

Как подчеркнула Кристина Герасимов, Россия рассматривает прокремлевское правительство в Молдове как сильный рычаг влияния в конфликте против Украины.

Ставки в Молдове достаточно высоки для России — они хотят удерживать Молдову в серой зоне, — сказала Герасимов. Поделиться

Молдова стремится присоединиться к ЕС до 2030 года. Страна рассчитывает на поддержку Запада в борьбе с российским вмешательством, в том числе через новый центр стратегических коммуникаций, направленный на борьбу с дезинформацией.