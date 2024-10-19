Високі ставки. Скільки Путін витратив на зрив виборів у Молдові

Як повідомляє віцепремʼєр-міністерка Молдови Крістіна Герасимов, російський диктатор Володимир Путін виділив майже 100 мільйонів євро, щоб зірвати президентські вибори у країні та референдум щодо вступу в Євросоюз.
Головні тези:
- Молдова стала полігоном для випробування нових методів впливу Росією.
- Путін може використати їх й проти інших країн.
- Кремль бореться за збереження впливу у Молдові та намагається не допустити її вступ до ЄС шляхом саботажу.
Путін боїться європейського майбутнього Молдови
Крістіна Герасимов попереджає союзників, що станом на сьогодні саме Молдова стала полігоном для випробування Росією нових методів впливу.
На її переконання, все це також Кремль буде використовувати й проти інших країн.
Поки віцепремʼєр-міністерка Молдови не розкриває масштаби ймовірного втручання Москви у вибори.
Путін буде робити все можливе, щоб не допустити вступ Молдови до ЄС шляхом поширення наративу про те, що поворот до Брюсселя рівнозначний вибору війни.
Більше важливої інформації про ситуацію у країні можна дізнатися, переглянувши інтерв'ю online.ua з ексголовою розвідки Молдови Юрієм Брічагом:
Кремль буде просувати до влади у Молдові своїх людей
Як наголосила Крістіна Герасимов, Росія розглядає прокремлівський уряд у Молдові як сильний важіль впливу у конфлікті проти України.
Молдова прагне приєднатися до ЄС до 2030 року. Країна розраховує на підтримку Заходу в боротьбі з російським втручанням, в тому числі через новий центр стратегічних комунікацій, спрямований на боротьбу з дезінформацією.
Президентські вибори у Молдові та референдум щодо європейської інтеграції країни відбудуться 20 жовтня.
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