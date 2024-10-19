Високі ставки. Скільки Путін витратив на зрив виборів у Молдові

Як повідомляє віцепремʼєр-міністерка Молдови Крістіна Герасимов, російський диктатор Володимир Путін виділив майже 100 мільйонів євро, щоб зірвати президентські вибори у країні та референдум щодо вступу в Євросоюз.

Путін боїться європейського майбутнього Молдови

Крістіна Герасимов попереджає союзників, що станом на сьогодні саме Молдова стала полігоном для випробування Росією нових методів впливу.

На її переконання, все це також Кремль буде використовувати й проти інших країн.

Поки віцепремʼєр-міністерка Молдови не розкриває масштаби ймовірного втручання Москви у вибори.

Попри це, наголошується, що офіційні особи в Кишиневі протягом останніх тижнів все-таки зафіксували низку випадків втручання країни-агресорки РФ у виборчу кампанію шляхом саботажу та підкупу виборців. Поширити

Путін буде робити все можливе, щоб не допустити вступ Молдови до ЄС шляхом поширення наративу про те, що поворот до Брюсселя рівнозначний вибору війни.

Більше важливої інформації про ситуацію у країні можна дізнатися, переглянувши інтерв'ю online.ua з ексголовою розвідки Молдови Юрієм Брічагом:

Кремль буде просувати до влади у Молдові своїх людей

Як наголосила Крістіна Герасимов, Росія розглядає прокремлівський уряд у Молдові як сильний важіль впливу у конфлікті проти України.

Ставки в Молдові досить високі для Росії – вони хочуть тримати Молдову в сірій зоні, – сказала Герасимов. Поширити

Молдова прагне приєднатися до ЄС до 2030 року. Країна розраховує на підтримку Заходу в боротьбі з російським втручанням, в тому числі через новий центр стратегічних комунікацій, спрямований на боротьбу з дезінформацією.