На референдумі у Молдові перемагають прихильники вступу до ЄС
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Політика
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На референдумі у Молдові перемагають прихильники вступу до ЄС

На референдумі у Молдові перемагають прихильники вступу до ЄС
Джерело:  Reuters

Незначна більшість у 50,09% виборців підтримала вступ до ЄС на референдумі в Молдові. Наразі залишилося підрахувати лише 1,5% бюлетенів, однак ці результати вже не змінять остаточний підсумок.

Головні тези:

  • Незначна більшість голосів (50,09%) на референдумі у Молдові підтримала вступ до ЄС.
  • Президентка Молдови Мая Санду виступила проти шахраїв, які намагалися втрутитися у вибори шляхом підкупу виборців.
  • Проєвропейська позиція Санду узгоджується з підтримкою вступу до ЄС до 2030 року, у той час як Стояногло обіцяє збалансовану зовнішню політику.
  • Референдум та президентські вибори вважаються випробуванням прагнення Молдови до євроінтеграції та виходу з під впливу Росії.
  • Сприймаються як важливі кроки у підтримці демократії та незалежності країни від зовнішніх впливів.

Що відомо про результати референдуму у Молдові

Як зазначає видання, такий невеликий рівень підтримки проєвропейського курсу відображає стримане ставлення населення до євроінтеграції, на відміну від чіткої проєвропейської позиції, якої Санду дотримується протягом свого президентства.

Паралельно відбулися президентські вибори, де Санду набрала 42% голосів, а її основний суперник, колишній генпрокурор Олександр Стояногло, — 26%. Це проклало шлях до напруженого другого туру, що відбудеться 3 листопада.

Обидва голосування були сприйняті як перевірка прагнення Молдови до повної інтеграції в ЄС і виходу з-під впливу Росії. Молдова почала офіційні переговори про вступ до ЄС у червні, і Санду ставить за мету приєднання до 2030 року.

Стояногло ж обіцяв, що у разі перемоги на виборах розвиватиме "збалансовану" зовнішню політику з одночасними зв'язками з ЄС, Росією та США.

Президентка Молдови Санду заявила про “безпрецедентне шахрайство” на виборах

Чинна президентка Мая Санду виступила із заявою, наголошуючи на "явних доказах" того, що злочинні угруповання, пов'язані з іноземними силами, намагалися підкупити 300 тисяч голосів, щоб втрутитися у вибори.

Вона назвала це "шахрайством безпрецедентних масштабів" і заявила, що такі дії були спрямовані на підрив демократичного процесу.

Їхньою метою було посіяти страх і паніку в суспільстві... Ми чекаємо на остаточні результати і приймемо рішучі заходи, — підсумувала Санду.

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