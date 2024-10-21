На референдумі у Молдові перемагають прихильники вступу до ЄС

Незначна більшість у 50,09% виборців підтримала вступ до ЄС на референдумі в Молдові. Наразі залишилося підрахувати лише 1,5% бюлетенів, однак ці результати вже не змінять остаточний підсумок.

Що відомо про результати референдуму у Молдові

Як зазначає видання, такий невеликий рівень підтримки проєвропейського курсу відображає стримане ставлення населення до євроінтеграції, на відміну від чіткої проєвропейської позиції, якої Санду дотримується протягом свого президентства.

Паралельно відбулися президентські вибори, де Санду набрала 42% голосів, а її основний суперник, колишній генпрокурор Олександр Стояногло, — 26%. Це проклало шлях до напруженого другого туру, що відбудеться 3 листопада.

Обидва голосування були сприйняті як перевірка прагнення Молдови до повної інтеграції в ЄС і виходу з-під впливу Росії. Молдова почала офіційні переговори про вступ до ЄС у червні, і Санду ставить за мету приєднання до 2030 року.

Стояногло ж обіцяв, що у разі перемоги на виборах розвиватиме "збалансовану" зовнішню політику з одночасними зв'язками з ЄС, Росією та США.

Президентка Молдови Санду заявила про “безпрецедентне шахрайство” на виборах

Чинна президентка Мая Санду виступила із заявою, наголошуючи на "явних доказах" того, що злочинні угруповання, пов'язані з іноземними силами, намагалися підкупити 300 тисяч голосів, щоб втрутитися у вибори.

Вона назвала це "шахрайством безпрецедентних масштабів" і заявила, що такі дії були спрямовані на підрив демократичного процесу.