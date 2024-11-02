Росія посилює підкуп громадян Молдови перед другим туром президентських виборів

Поліція Молдови розповіла про чергові обшуки щодо підкупу виборців за гроші з Росії партією "Шор" і передвиборчим блоком "Перемога".
Головні тези:
- Росія підкупає виборців у Молдові через партію “Шор” та блок “Перемога”.
- 150 громадян Молдови безкоштовно доставлені з Росії для участі в другому турі президентських виборів.
- У Молдові вдруге змагатимуться чинна президентка Мая Санду і кандидат проросійських “соціалістів” Александр Стояногло.
- Поліція Молдови провела обшуки у зв'язку зі справами про підкуп виборців та незаконне фінансування партій.
Росія підкупає молдовських виборців
Генеральний інспекторат поліції повідомив, що співробітники поліції та прокуратури Молдови провели обшуки у Кишиневі та Ришканах у рамках кількох кримінальних справ щодо підкупу виборців та незаконного фінансування партій.
Як зазначають, під час обшуків знову підтвердилося, що учасники мережі Ілана Шора і блоку проросійських сил "Перемога" вербують молдовських громадян і пропонують кошти в обмін на голос "проти одного з кандидатів".
Під час обшуків вилучили, серед іншого, смартфони підозрюваних із застосунком російського "Промсвязьбанку", через який учасникам схеми надходили кошти, трудові контракти з російською організацією "Євразія" і значні суми коштів.
Росія безкоштовно везе громадян Молдови для участі у виборах
Близько 150 громадян Молдови доставили з Росії до другого туру виборів президента Молдови, який відбудеться 3 листопада.
Три автобуси з громадянами Молдови, які повертаються з Російської Федерації, прибули в ніч проти 2 листопада до пункту пропуску Кахул-Оанча.
Джерела у Митній службі та Прикордонній поліції повідомили IPN, що у трьох автобусах було близько 150 осіб, які безкоштовно перелетіли літаком з Москви до Стамбула, а звідти продовжили свій шлях автобусом.
Співрозмовники додають, що в Стамбулі (Туреччина) пасажирів, які безкоштовно прилетіли з Російської Федерації, зустріли три автобуси з молдовськими номерами, які попрямували до Болгарії.
Там пасажирів пересадили у три інші автобуси, що належать болгарській компанії, на яких вони прибули на прикордонний перехід Кахул-Оанча.
У Російській Федерації їм було сказано: безкоштовний транспорт організований для громадян, які бажають повернутися додому, щоб узяти участь у другому турі президентських виборів.
Вибори у Молдові: що відомо
3 листопада у Молдові пройде другий тур президентських виборів, у якому будуть змагатися чинна президентка Мая Санду і кандидат проросійських "соціалістів" Александр Стояногло.
Голосування поштою для другого туру вже завершилося.
У першому турі Санду отримала 42,37% голосів, а висуванець проросійської Партії соціалістів Молдови Александр Стояногло — 26,02%.
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