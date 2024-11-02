Росія посилює підкуп громадян Молдови перед другим туром президентських виборів
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Росія посилює підкуп громадян Молдови перед другим туром президентських виборів

Вибори
Джерело:  Newsmaker

Поліція Молдови розповіла про чергові обшуки щодо підкупу виборців за гроші з Росії партією "Шор" і передвиборчим блоком "Перемога".

Головні тези:

  • Росія підкупає виборців у Молдові через партію “Шор” та блок “Перемога”.
  • 150 громадян Молдови безкоштовно доставлені з Росії для участі в другому турі президентських виборів.
  • У Молдові вдруге змагатимуться чинна президентка Мая Санду і кандидат проросійських “соціалістів” Александр Стояногло.
  • Поліція Молдови провела обшуки у зв'язку зі справами про підкуп виборців та незаконне фінансування партій.

Росія підкупає молдовських виборців

Генеральний інспекторат поліції повідомив, що співробітники поліції та прокуратури Молдови провели обшуки у Кишиневі та Ришканах у рамках кількох кримінальних справ щодо підкупу виборців та незаконного фінансування партій.

Як зазначають, під час обшуків знову підтвердилося, що учасники мережі Ілана Шора і блоку проросійських сил "Перемога" вербують молдовських громадян і пропонують кошти в обмін на голос "проти одного з кандидатів".

Під час обшуків вилучили, серед іншого, смартфони підозрюваних із застосунком російського "Промсвязьбанку", через який учасникам схеми надходили кошти, трудові контракти з російською організацією "Євразія" і значні суми коштів.

Раніше у поліції Молдови заявили, що перед президентськими виборами і референдумом щодо ЄС у Молдову з Росії переказали понад 24 млн дол і за цим стоїть олігарх-втікач Ілан Шор.

Росія безкоштовно везе громадян Молдови для участі у виборах

Близько 150 громадян Молдови доставили з Росії до другого туру виборів президента Молдови, який відбудеться 3 листопада.

Три автобуси з громадянами Молдови, які повертаються з Російської Федерації, прибули в ніч проти 2 листопада до пункту пропуску Кахул-Оанча.

Джерела у Митній службі та Прикордонній поліції повідомили IPN, що у трьох автобусах було близько 150 осіб, які безкоштовно перелетіли літаком з Москви до Стамбула, а звідти продовжили свій шлях автобусом.

Співрозмовники додають, що в Стамбулі (Туреччина) пасажирів, які безкоштовно прилетіли з Російської Федерації, зустріли три автобуси з молдовськими номерами, які попрямували до Болгарії.

Там пасажирів пересадили у три інші автобуси, що належать болгарській компанії, на яких вони прибули на прикордонний перехід Кахул-Оанча.

Поговоривши з пасажирами, співробітники митниці встановили, що ні за авіапереліт, ні за автотранспорт вони не платили.

У Російській Федерації їм було сказано: безкоштовний транспорт організований для громадян, які бажають повернутися додому, щоб узяти участь у другому турі президентських виборів.

Вибори у Молдові: що відомо

3 листопада у Молдові пройде другий тур президентських виборів, у якому будуть змагатися чинна президентка Мая Санду і кандидат проросійських "соціалістів" Александр Стояногло.

Голосування поштою для другого туру вже завершилося.

У першому турі Санду отримала 42,37% голосів, а висуванець проросійської Партії соціалістів Молдови Александр Стояногло — 26,02%.

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