Полиция Молдовы рассказала об очередных обысках по подкупу избирателей за деньги из России партией "Шор" и предвыборным блоком "Победа".
Главные тезисы
- Россия усиливает подкуп граждан Молдовы перед вторым туром президентских выборов через партию “Шор” и блок “Победа”.
- Полиция Молдовы проводит обыски по делам о подкупе избирателей и незаконном финансировании партий, выявляя связи с Россией.
- Около 150 граждан Молдовы бесплатно доставлены из России для участия в выборах, вызывая волну недоверия и обсуждений в стране.
Россия подкупает молдавских избирателей
Генеральный инспекторат полиции сообщил, что сотрудники полиции и прокуратуры Молдовы провели обыски в Кишиневе и Рышканах в рамках нескольких уголовных дел по подкупу избирателей и незаконному финансированию партий.
Как отмечают, в ходе обысков снова подтвердилось, что участники сети Илана Шора и блока пророссийских сил "Победа" вербуют молдавских граждан и предлагают средства в обмен на голос "против одного из кандидатов".
В ходе обысков изъяли, среди прочего, смартфоны подозреваемых с приложением российского Промсвязьбанка, через который участникам схемы поступали средства, трудовые контракты с российской организацией "Евразия" и значительные суммы средств.
Россия бесплатно везет граждан Молдовы для участия в выборах
Около 150 граждан Молдовы доставили из России во второй тур выборов президента Молдовы, который состоится 3 ноября.
Три автобуса с гражданами Молдовы, которые возвращаются из Российской Федерации, прибыли в ночь на 2 ноября в пункт пропуска Кахул-Оанча.
Источники в Таможенной службе и Пограничной полиции сообщили IPN, что в трех автобусах находилось около 150 человек, бесплатно перелетевших самолетом из Москвы в Стамбул, а оттуда продолжив свой путь автобусом.
Собеседники добавляют, что в Стамбуле (Турция) пассажиров, бесплатно прилетевших из Российской Федерации, встретили три автобуса с молдавскими номерами, направившимися в Болгарию.
Там пассажиров пересадили в три других автобуса, принадлежащих болгарской компании, где они прибыли на пограничный переход Кахул-Оанча.
В Российской Федерации им было сказано: бесплатный транспорт организованный для граждан, желающих вернуться домой, чтобы принять участие во втором туре президентских выборов.
Выборы в Молдове: что известно
3 ноября в Молдове пройдет второй тур президентских выборов, в котором будут соревноваться действующая президент Мая Санду и кандидат пророссийских "социалистов" Александр Стояногло.
Голосование по почте для второго тура уже завершилось.
В первом туре Санду получила 42,37% голосов, а выдвиженец пророссийской Партии социалистов Молдовы Александр Стояногло — 26,02%.
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