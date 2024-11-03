В Молдове стартовал второй тур президентских выборов

3 ноября в Молдове начался второй тур президентских выборов. В нем будут соревноваться действующий глава государства Майя Санду и бывший генпрокурор страны Александр Стояногло.

Второй тур выборов в Молдове: что известно

Избирательные участки открылись в 7 утра по местному времени и закроются в 21:00.

В стране и за ее пределами работают 2219 участков, из которых 1988 — на территории Молдовы, а 231 — за рубежом.

В первом туре, состоявшемся 20 октября, за Санду проголосовало 42,45% избирателей, ее оппонент Стояногло получил 25,98% голосов. Всего в первом туре президентской гонки принимали участие 11 кандидатов.

Россия подкупает молдавских избирателей

Генеральный инспекторат полиции сообщил, что сотрудники полиции и прокуратуры Молдовы провели обыски в Кишиневе и Рышканах в рамках нескольких уголовных дел по подкупу избирателей и незаконному финансированию партий.

Как отмечают, в ходе обысков снова подтвердилось, что участники сети Илана Шора и блока пророссийских сил "Победа" вербуют молдавских граждан и предлагают средства в обмен на голос "против одного из кандидатов".

В ходе обысков изъяли, среди прочего, смартфоны подозреваемых с приложением российского Промсвязьбанка, через который участникам схемы поступали средства, трудовые контракты с российской организацией "Евразия" и значительные суммы средств.