Выборы в Молдове. Россия попытается сорвать голосование диаспоры

Молдавия предупредила несколько стран ЕС о возможных попытках России сорвать голосование молдавских эмигрантов на заграничных избирательных участках на президентских выборах 3 ноября.
Главные тезисы
- Россия пытается сорвать голосование молдавской диаспоры на выборах президента Молдовы.
- Диаспора на Западе поддерживает проевропейские кандидаты, что влияет на курс страны в отношениях с ЕС.
- Второй тур выборов конкурируют Майя Санду и Александр Стояногло, где диаспора играет важную роль.
- Российские дестабилизационные действия могут затронуть избирательные участки в различных странах, включая сообщения о заминировании.
- Голосование диаспоры стало ключевым фактором для преемницы президента Молдовы на референдуме и в первом туре президентских выборов.
Россия попытается сорвать голосование диаспоры на выборах в Молдове
Как отмечает издание, по информации источника, избирательные участки в Италии, Франции, Германии, Испании, Канаде, Румынии, США и Великобритании могут стать объектами дестабилизационных действий со стороны РФ, включая фальшивые сообщения о заминировании.
Молдавская диаспора на Западе в основном поддерживает проевропейские настроения и склонна голосовать за Санду, отстаивающую европейский курс Молдовы.
Голосование диаспоры стало решающим для команды Санду на референдуме 20 октября, что подтвердило стремление страны присоединиться к ЕС и состоялось одновременно с первым туром президентских выборов.
Выборы в Молдове. Что известно
3 ноября в Молдове начался второй тур президентских выборов. В нем будут соревноваться действующий глава государства Майя Санду и бывший генпрокурор страны Александр Стояногло.
Избирательные участки открылись в 7 утра по местному времени и закроются в 21:00.
В стране и за ее пределами работают 2219 участков, из которых 1988 — на территории Молдовы, а 231 — за рубежом.
В первом туре, состоявшемся 20 октября, за Санду проголосовало 42,45% избирателей, ее оппонент Стояногло получил 25,98% голосов. Всего в первом туре президентской гонки принимали участие 11 кандидатов.
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