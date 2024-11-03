Выборы в Молдове. Россия попытается сорвать голосование диаспоры

Молдавия предупредила несколько стран ЕС о возможных попытках России сорвать голосование молдавских эмигрантов на заграничных избирательных участках на президентских выборах 3 ноября.

Россия попытается сорвать голосование диаспоры на выборах в Молдове

Как отмечает издание, по информации источника, избирательные участки в Италии, Франции, Германии, Испании, Канаде, Румынии, США и Великобритании могут стать объектами дестабилизационных действий со стороны РФ, включая фальшивые сообщения о заминировании.

Целью является приостановка процесса голосования на время эвакуации и проверки полицией. Мы просим применить протоколы, позволяющие избежать длительных перерывов в голосовании, — заявили представители Молдовы правительствам нескольких стран ЕС. Поделиться

Молдавская диаспора на Западе в основном поддерживает проевропейские настроения и склонна голосовать за Санду, отстаивающую европейский курс Молдовы.

Голосование диаспоры стало решающим для команды Санду на референдуме 20 октября, что подтвердило стремление страны присоединиться к ЕС и состоялось одновременно с первым туром президентских выборов.

Выборы в Молдове. Что известно

3 ноября в Молдове начался второй тур президентских выборов. В нем будут соревноваться действующий глава государства Майя Санду и бывший генпрокурор страны Александр Стояногло.

Избирательные участки открылись в 7 утра по местному времени и закроются в 21:00.

В стране и за ее пределами работают 2219 участков, из которых 1988 — на территории Молдовы, а 231 — за рубежом.