Выборы в Молдове. Майя Санду победила по результатам второго тура
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Выборы в Молдове. Майя Санду победила по результатам второго тура

Выборы в Молдове. Майя Санду победила по результатам второго тура
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Источник:  online.ua

Действующая прозападная президент Молдовы Мая Санду переизбралась на второй срок. Она одерживала победу над своим пророссийским оппонентом Александром Стояногло.

Главные тезисы

  • Молдова отмечает победу Маи Санду на президентских выборах со значительным отрывом в голосах.
  • Президентом Молдовы вновь стала Майя Санду, обещающая быть лидером для всех граждан, независимо от их политических взглядов.
  • Владимир Зеленский поддерживает решение молдавцев и призывает к сотрудничеству для достижения экономического роста и социальной стабильности.
  • Выборы в Молдове были отмечены беспрецедентными атаками и вмешательством, но победа Маи Санду является победой объединенного народа.

Майя Санду победила на президентских выборах в Молдове

По данным подсчетов Центральной избирательной комиссии 99,59% бюллетеней, Санду набрала 55,26% голосов , а ее соперник Александр Стояногло, которого поддерживают пророссийские оппозиционные партии — 44,74% .

Превосходство Санду над Стояногло составляет более 176 тысяч голосов.

Фото -pv.cec.md

В общей сложности участие в выборах приняли 1 698 813 граждан Молдовы.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что во время этих выборов ее страна подверглась беспрецедентной атаке.

Молдова подверглась беспрецедентной атаке в истории всей Европы: грязные деньги, незаконный подкуп голосов, вмешательство преступных группировок в избирательные процессы, распространение ненависти и страха в нашем обществе. Но наш народ объединился, и граждане выиграли, – отметила Майя Санду.

Санду также обратилась к избирателям на русском языке. Она сказала, что услышала голос поддержавших ее и тех, кто голосовал за ее соперника, кандидата от пророссийской Партии социалистов Александра Стояногло. Санду пообещала быть президентом для всех.

Зеленский поздравил Санду с победой на выборах

Поздравление Май Санду с победой на президентских выборах в Молдове. Украина поддерживает европейский выбор молдавского народа и готова работать вместе для укрепления нашего партнерства.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он подчеркнул, что молдаване сделали однозначный выбор — избрали путь "к экономическому росту и социальной стабильности".

Только настоящая безопасность и мирная объединенная Европа могут гарантировать каждому человеку и каждой семье уверенность в завтрашнем дне, — подытожил Зеленский.

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