Выборы в Молдове. Майя Санду победила по результатам второго тура

Действующая прозападная президент Молдовы Мая Санду переизбралась на второй срок. Она одерживала победу над своим пророссийским оппонентом Александром Стояногло.
Главные тезисы
- Молдова отмечает победу Маи Санду на президентских выборах со значительным отрывом в голосах.
- Президентом Молдовы вновь стала Майя Санду, обещающая быть лидером для всех граждан, независимо от их политических взглядов.
- Владимир Зеленский поддерживает решение молдавцев и призывает к сотрудничеству для достижения экономического роста и социальной стабильности.
- Выборы в Молдове были отмечены беспрецедентными атаками и вмешательством, но победа Маи Санду является победой объединенного народа.
Майя Санду победила на президентских выборах в Молдове
По данным подсчетов Центральной избирательной комиссии 99,59% бюллетеней, Санду набрала 55,26% голосов , а ее соперник Александр Стояногло, которого поддерживают пророссийские оппозиционные партии — 44,74% .
Превосходство Санду над Стояногло составляет более 176 тысяч голосов.
В общей сложности участие в выборах приняли 1 698 813 граждан Молдовы.
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что во время этих выборов ее страна подверглась беспрецедентной атаке.
Санду также обратилась к избирателям на русском языке. Она сказала, что услышала голос поддержавших ее и тех, кто голосовал за ее соперника, кандидата от пророссийской Партии социалистов Александра Стояногло. Санду пообещала быть президентом для всех.
Зеленский поздравил Санду с победой на выборах
Вітаю Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. Україна підтримує європейський вибір народу Молдови й готова працювати разом задля зміцнення нашого партнерства.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2024
Громадяни Молдови чітко визначилися — обрали шлях до економічного зростання та соціальної…
Он подчеркнул, что молдаване сделали однозначный выбор — избрали путь "к экономическому росту и социальной стабильности".
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