Выборы в Молдове. Майя Санду победила по результатам второго тура

Действующая прозападная президент Молдовы Мая Санду переизбралась на второй срок. Она одерживала победу над своим пророссийским оппонентом Александром Стояногло.

Майя Санду победила на президентских выборах в Молдове

По данным подсчетов Центральной избирательной комиссии 99,59% бюллетеней, Санду набрала 55,26% голосов , а ее соперник Александр Стояногло, которого поддерживают пророссийские оппозиционные партии — 44,74% .

Превосходство Санду над Стояногло составляет более 176 тысяч голосов.

Фото -pv.cec.md

В общей сложности участие в выборах приняли 1 698 813 граждан Молдовы.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что во время этих выборов ее страна подверглась беспрецедентной атаке.

Молдова подверглась беспрецедентной атаке в истории всей Европы: грязные деньги, незаконный подкуп голосов, вмешательство преступных группировок в избирательные процессы, распространение ненависти и страха в нашем обществе. Но наш народ объединился, и граждане выиграли, – отметила Майя Санду. Поделиться

Санду также обратилась к избирателям на русском языке. Она сказала, что услышала голос поддержавших ее и тех, кто голосовал за ее соперника, кандидата от пророссийской Партии социалистов Александра Стояногло. Санду пообещала быть президентом для всех.

Зеленский поздравил Санду с победой на выборах

Поздравление Май Санду с победой на президентских выборах в Молдове. Украина поддерживает европейский выбор молдавского народа и готова работать вместе для укрепления нашего партнерства. Владимир Зеленский Президент Украины

Вітаю Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. Україна підтримує європейський вибір народу Молдови й готова працювати разом задля зміцнення нашого партнерства.



Громадяни Молдови чітко визначилися — обрали шлях до економічного зростання та соціальної… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2024

Он подчеркнул, что молдаване сделали однозначный выбор — избрали путь "к экономическому росту и социальной стабильности".