Команда лидера Молдовы Майи Санду обвинила страну-агрессорку Россию в массовом вмешательстве во второй тур президентских выборов, который проходит 3 ноября.

Россия пытается привести к власти в Молдове своих людей

С заявлением на этот счет выступил советник по национальной безопасности действующей президентки Молдовы Маи Санду Станислав Секриеру.

По его словам, официальный Кишинев фиксирует "массированное вмешательство России" в избирательный процесс.

Что важно понимать, прежде всего речь идет об усилиях с высоким потенциалом искажения результатов голосования.

Кроме того, указано, что на фоне действий Кремля власти Молдовы находятся в состоянии повышенной готовности.

Среди примеров такого вмешательства советник Санду назвал организованный подвоз избирателей из Приднестровья, незаконный согласно избирательному кодексу Молдовы. По состоянию на 11 часов явка среди приднестровских избирателей уже превысила общий показатель за весь первый тур. Поделиться

Команда Санда уже опубликовала доказательства

В первую очередь речь идет о фото очереди из автомобилей, которые пересекают мост через реку Днестр из приднестровского города Рыбница в Резину на правобережье Днестра.

Что важно понимать, именно Кремль ответственен за происходящее в Приднестровском регионе Молдовы.

Here is a queue of cars crossing the Nistru river bridge from Rîbnița (left bank) to Rezina (right bank). pic.twitter.com/4m5BKfwfTu — Stanislav Secrieru (@StasSecrieru) November 3, 2024

Кроме того, зафиксирован процесс организованной транспортировки избирателей из России. Автобусы везут их на избирательные участки в Баку, Стамбуле и Минске.

Советник Санду опубликовал видео по чартерному рейсу, на котором виден самолет, полный владельцев молдавских паспортов.

Самолет, похоже, может перевозить от 260 до 400 избирателей — явное свидетельство широкомасштабной, организованной перевозки избирателей, — подчеркнул он. Поделиться