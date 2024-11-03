Власти Молдовы сообщают о массовом вмешательстве РФ в президентские выборы
Категория
Мир
Дата публикации

Власти Молдовы сообщают о массовом вмешательстве РФ в президентские выборы

Власти Молдовы сообщают о массовом вмешательстве РФ в президентские выборы
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Источник:  online.ua

Команда лидера Молдовы Майи Санду обвинила страну-агрессорку Россию в массовом вмешательстве во второй тур президентских выборов, который проходит 3 ноября.

Главные тезисы

  • Кремль хочет исказить результаты голосования и повлиять на политическую ситуацию в стране.
  • Фиксируется организованная перевозка избирателей из Приднестровья и России.
  • Молдова готова отреагировать на вмешательство Москвы.

Россия пытается привести к власти в Молдове своих людей

С заявлением на этот счет выступил советник по национальной безопасности действующей президентки Молдовы Маи Санду Станислав Секриеру.

По его словам, официальный Кишинев фиксирует "массированное вмешательство России" в избирательный процесс.

Что важно понимать, прежде всего речь идет об усилиях с высоким потенциалом искажения результатов голосования.

Кроме того, указано, что на фоне действий Кремля власти Молдовы находятся в состоянии повышенной готовности.

Среди примеров такого вмешательства советник Санду назвал организованный подвоз избирателей из Приднестровья, незаконный согласно избирательному кодексу Молдовы. По состоянию на 11 часов явка среди приднестровских избирателей уже превысила общий показатель за весь первый тур.

Команда Санда уже опубликовала доказательства

В первую очередь речь идет о фото очереди из автомобилей, которые пересекают мост через реку Днестр из приднестровского города Рыбница в Резину на правобережье Днестра.

Что важно понимать, именно Кремль ответственен за происходящее в Приднестровском регионе Молдовы.

Кроме того, зафиксирован процесс организованной транспортировки избирателей из России. Автобусы везут их на избирательные участки в Баку, Стамбуле и Минске.

Советник Санду опубликовал видео по чартерному рейсу, на котором виден самолет, полный владельцев молдавских паспортов.

Самолет, похоже, может перевозить от 260 до 400 избирателей — явное свидетельство широкомасштабной, организованной перевозки избирателей, — подчеркнул он.

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