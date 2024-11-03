Команда лидера Молдовы Майи Санду обвинила страну-агрессорку Россию в массовом вмешательстве во второй тур президентских выборов, который проходит 3 ноября.
Главные тезисы
- Кремль хочет исказить результаты голосования и повлиять на политическую ситуацию в стране.
- Фиксируется организованная перевозка избирателей из Приднестровья и России.
- Молдова готова отреагировать на вмешательство Москвы.
Россия пытается привести к власти в Молдове своих людей
С заявлением на этот счет выступил советник по национальной безопасности действующей президентки Молдовы Маи Санду Станислав Секриеру.
По его словам, официальный Кишинев фиксирует "массированное вмешательство России" в избирательный процесс.
Что важно понимать, прежде всего речь идет об усилиях с высоким потенциалом искажения результатов голосования.
Кроме того, указано, что на фоне действий Кремля власти Молдовы находятся в состоянии повышенной готовности.
Команда Санда уже опубликовала доказательства
В первую очередь речь идет о фото очереди из автомобилей, которые пересекают мост через реку Днестр из приднестровского города Рыбница в Резину на правобережье Днестра.
Что важно понимать, именно Кремль ответственен за происходящее в Приднестровском регионе Молдовы.
Кроме того, зафиксирован процесс организованной транспортировки избирателей из России. Автобусы везут их на избирательные участки в Баку, Стамбуле и Минске.
Советник Санду опубликовал видео по чартерному рейсу, на котором виден самолет, полный владельцев молдавских паспортов.
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