Команда лідерки Молдови Маї Санду звинуватила країну-агресорку Росію у масовому втручанні у другий тур президентських виборів, який відбувається 3 листопада.
Головні тези:
- Кремль хоче спотворити результати голосування і вплинути на політичну ситуацію в країні.
- Фіксується організоване перевезення виборців з Придністров’я та Росії для участі у виборах в Молдові.
- Молдова готова відреагувати на втручання Москви.
Росія намагається привести до влади у Молдові своїх людей
З заявою з цього приводу виступив радник з національної безпеки чинної президентки Молдови Маї Санду Станіслав Секрієру.
За його словами, офіційний Кишинів фіксує "масоване втручання Росії" у виборчий процес.
Що важливо розуміти, насамперед мовиться про зусилля з високим потенціалом спотворення результатів голосування.
Окрім того, наголошується, що на тлі дій Кремля влада Молдови знаходиться у стані підвищеної готовності.
Команда Санду уже опублікувала докази
Насамперед йдеться про фото черги з автомобілів, які перетинають міст через річку Дністер з придністровського міста Рибниця до міста Резина на правобережжі Дністра.
Що важливо розуміти, саме Кремль є відповідальним за те, що відбувається в Придністровському регіоні Молдови.
Окрім того, зафіксовано процес організованого транспортування виборців з Росії. Автобуси везуть їх на виборчі дільниці в Баку, Стамбулі та Мінську.
Радник Санду опублікував відео з чартерного рейсу, на якому видно літак, повний власників молдовських паспортів.
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