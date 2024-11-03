Влада Молдови повідомляє про масове втручання РФ у президентські вибори

Команда лідерки Молдови Маї Санду звинуватила країну-агресорку Росію у масовому втручанні у другий тур президентських виборів, який відбувається 3 листопада.

Росія намагається привести до влади у Молдові своїх людей

З заявою з цього приводу виступив радник з національної безпеки чинної президентки Молдови Маї Санду Станіслав Секрієру.

За його словами, офіційний Кишинів фіксує "масоване втручання Росії" у виборчий процес.

Що важливо розуміти, насамперед мовиться про зусилля з високим потенціалом спотворення результатів голосування.

Окрім того, наголошується, що на тлі дій Кремля влада Молдови знаходиться у стані підвищеної готовності.

Серед прикладів такого втручання радник Санду назвав організоване підвезення виборців з Придністров’я, незаконне згідно з виборчим кодексом Молдови. Станом на 11:00 явка серед придністровських виборців вже перевищила загальний показник за весь перший тур. Поширити

Команда Санду уже опублікувала докази

Насамперед йдеться про фото черги з автомобілів, які перетинають міст через річку Дністер з придністровського міста Рибниця до міста Резина на правобережжі Дністра.

Що важливо розуміти, саме Кремль є відповідальним за те, що відбувається в Придністровському регіоні Молдови.

Here is a queue of cars crossing the Nistru river bridge from Rîbnița (left bank) to Rezina (right bank). pic.twitter.com/4m5BKfwfTu — Stanislav Secrieru (@StasSecrieru) November 3, 2024

Окрім того, зафіксовано процес організованого транспортування виборців з Росії. Автобуси везуть їх на виборчі дільниці в Баку, Стамбулі та Мінську.

Радник Санду опублікував відео з чартерного рейсу, на якому видно літак, повний власників молдовських паспортів.

Літак, схоже, може перевозити від 260 до 400 виборців — явне свідчення широкомасштабного, організованого перевезення виборців, — наголосив він. Поширити