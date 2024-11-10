До Білорусі та Молдови залетіли "шахеди" після атаки РФ на Україну
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До Білорусі та Молдови залетіли "шахеди" після атаки РФ на Україну

До Білорусі та Молдови залетіли "шахеди" після атаки РФ на Україну
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Джерело:  OSINT-проєкт "Беларускі Гаюн"

У Білорусь вночі 10 листопада залетіло десяток російських безпілотників. Окрім цього у Молдові знайшли дрон після російської атаки на Україну.

Головні тези:

  • У ніч на 10 листопада у Білорусі з'явились десятки російських безпілотників, які пролетіли через “білоруський коридор” в напрямку України.
  • В Молдові було виявлено невідомий дрон після російської атаки на Україну, спецслужби працюють над визначенням походження та мети цього безпілотника.
  • Внаслідок атаки РФ на Україну з початку листопада знищено 62 російських безпілотників, ще 67 було втрачено в різних регіонах України.
  • Збиті російські безпілотники “шахеди” також виявлені у Молдові та Білорусі, що свідчить про реакцію сил ППО на загрозу безпілотних атак.
  • Атака РФ на Україну призвела до руйнування житлових будинків та інфраструктури, проте без жертв серед мирного населення.

Російські “шахеди” загубилися у Білорусі та Молдові

Як зазначає моніторингова група, з України у Білорусь цієї ночі залетіло як мінімум 10 дронів.

Безпілотники летіли через "білоруський коридор" Славутич-Прип'ять, а також через Чорнобиль та місто Лоєв. Безпілотники долетіли до Мозирського району.

Частина дронів згодом розвернулася знову у напрямку України. Один безпілотник повернувся у Чернігівську область, а тоді знову полетів у Білорусь і вже звідти — у Росію.

Фото — t.me/Hajun_BY

За даними аналітиків, щонайменше три "Шахеди" зникли над територією Білорусі.

Також у Молдові зранку 10 листопада знайшли невідомий дрон. Його виявили у районі села Фірледень.

Місце падіння дрона обмежили, там працюють спецслужби. Зазначається, що безпілотник оглядають вибухотехніки.

Фото — t.me/Politia_Republicii_Moldova

У мережі зазначають, що виявлений у Молдові дрон — це імітаційний безпілотник, які РФ запускає по Україні.

Сили ППО збили 62 "шахеди" під час масштабної атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 10 листопада 2024 року РФ атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА.

Протягом ночі радіотехнічні війська Повітряних сил виявлили та здійснили супровід 145-ти повітряних цілей — ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ –РФ., мис Чауда — тимчасово окупований Крим.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 62-х БпЛА противника у Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

67 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ.

Внаслідок атаки окупантів постраждала Одещина та інші регіони. Пошкоджено багатоквартирні будинки та приватні володіння, попередньо обійшлось без людських жертв, потерпілим надається допомога.

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