До Білорусі другий день поспіль залітають російські МіГ-31К

До Білорусі з Росії прилетів другий за два дні російський винищувач МіГ-31К. Цей винищувач окупанти використовують для обстрілів України гіперзвуковими ракетами "Кинджал".
Головні тези:
- Приліт російських винищувачів МіГ-31К до Білорусі може свідчити про збільшення військової активності в регіоні.
- Винищувачі використовуються для обстрілів України гіперзвуковими ракетами, що становить серйозну загрозу для країни.
- Поява дронів-камікадзе та винищувачів може бути спробою Росії обійти українські системи РЕБ та ППО.
- Маршрути «шахедів» можуть свідчити про намірене направлення дронів у Білорусь для уникнення українських захистів.
- Вплив РЕБ може варто вважати можливим обгрунтуванням зміни курсу дронів у напрямку Білорусі, що створює додаткові загрози для регіону.
До Білорусі другий день підряд прилітають російські МіГ-31К
Як повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", це вже другий російський винищувач, який прилетів до Білорусі за останні дні.
В проєкті нагадали, що літаків МіГ-31К ПКС РФ не було в Білорусі останні 1,5 року — з 6 квітня 2023 року.
Наразі інші подробиці не розкриваються.
Чому російські «шахеди» залітають в інші країни
Щоночі росіяни запускають по Україні десятки дронів-камікадзе, але вони нерідко відхиляються від курсу. Інколи вони залітають на територію Польщі чи Румунії, але найчастіше опиняються у Білорусі.
Декілька разів фіксувались дивні маршрути «шахедів»: вони кружляли над населеними пунктами.
За однією з версій, росіяни спеціально направляють дрони у Білорусь. Таким чином вони хочуть тимчасово вивести їх з радіуса дії українських РЕБ та ППО.
Друга версія пов’язана з проблемами навігації дронів. Вони можуть бути наслідками антиросійських санкцій.
Третя версія пов’язана з впливом РЕБ на ударні дрони, що і змушує їх змінювати курс.
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