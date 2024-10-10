До Білорусі другий день поспіль залітають російські МіГ-31К

До Білорусі з Росії прилетів другий за два дні російський винищувач МіГ-31К. Цей винищувач окупанти використовують для обстрілів України гіперзвуковими ракетами "Кинджал".

До Білорусі другий день підряд прилітають російські МіГ-31К

Як повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", це вже другий російський винищувач, який прилетів до Білорусі за останні дні.

За нашими даними, щойно другий винищувач МіГ-31К ПКС РФ приземлився на аеродромі "Мачулищі, — зазначає проект. Поширити

В проєкті нагадали, що літаків МіГ-31К ПКС РФ не було в Білорусі останні 1,5 року — з 6 квітня 2023 року.

Наразі інші подробиці не розкриваються.

Чому російські «шахеди» залітають в інші країни

Щоночі росіяни запускають по Україні десятки дронів-камікадзе, але вони нерідко відхиляються від курсу. Інколи вони залітають на територію Польщі чи Румунії, але найчастіше опиняються у Білорусі.

Декілька разів фіксувались дивні маршрути «шахедів»: вони кружляли над населеними пунктами.

За однією з версій, росіяни спеціально направляють дрони у Білорусь. Таким чином вони хочуть тимчасово вивести їх з радіуса дії українських РЕБ та ППО.

Друга версія пов’язана з проблемами навігації дронів. Вони можуть бути наслідками антиросійських санкцій.

Третя версія пов’язана з впливом РЕБ на ударні дрони, що і змушує їх змінювати курс.