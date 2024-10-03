Поруч з вертольотом Лукашенка. До Білорусі залетіло три російські "шахеди"

Російські “шахеди” вкотре залетіли до Білорусі 3 жовтня. У цей момент у небі перебував гелікоптер з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Дрони РФ продовжують залітати до Білорусі під час атаки на Україну

Як зазначає аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн", близько 12:55 3 "Шахеда" залетіли з Чернігівщини в напрямку Гомельської області Білорусі.

Відомо, що два з них перелетіли в районі Нової Гути і рухаються курсом на Гомель, ще один зайшов у районі Лоєва і рухається в напрямку Хойників.

Крім того, в небі над Білоруссю просто зараз перебуває і вертоліт із Лукашенком, який прямує південним курсом із резиденції "Озерний". За попередніми даними, гелікоптер летить у Мікашевичі, — зазначає моніторингова група. Поширити

Сили ППО збили 78 дронів під час атаки РФ на Україну 3 жовтня

Як зазначають військові, у ніч на 3 жовтня ворог завдав удару по території України ударними БпЛА.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 105-ти ворожих безпілотників противника типу "Шахед" (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ., мис Чауда — Крим).

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України".

В результаті протиповітряного бою було збито 78 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях.