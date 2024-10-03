Рядом с вертолетом Лукашенко. В Беларусь залетело три российских "шахеда"

Российские "шахеды" еще раз залетели в Беларусь 3 октября. В этот момент в небе находился вертолет с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Дроны РФ продолжают залетать в Беларусь во время атаки на Украину

Как отмечает аналитический проект "Беларускі Гаюн", около 12:55 3 "Шахеда" залетели с Черниговщины в направлении Гомельской области Беларуси.

Известно, что два из них перелетели в районе Новой Гуты и двигаются курсом на Гомель, еще один зашел в районе Лоева и двигается в направлении Хойников.

Кроме того, в небе над Беларусью прямо сейчас находится и вертолет с Лукашенко, следующим по южному курсу из резиденции "Озерный". По предварительным данным, вертолет летит в Микашевичи, — отмечает мониторинговая группа. Поделиться

Силы ПВО сбили 78 дронов во время атаки РФ на Украину 3 октября

Как отмечают военные, в ночь на 3 октября враг нанес удар по территории Украины ударными БПЛА.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 105 вражеских беспилотников противника типа "Шахед" (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск — РФ., мыс Чауда — Крым).

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины".

В результате противовоздушного боя были сбиты 78 вражеских ударных БпЛА типа Shahed в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.