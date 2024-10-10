В Беларусь второй день подряд залетают российские МиГ-31К

В Беларусь из России прилетел второй за два дня российский истребитель МиГ-31К. Этот истребитель оккупанты используют для обстрелов Украины гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
Главные тезисы
- Прилет второго российского истребителя МиГ-31К в Беларусь за два дня может быть связан с использованием этого типа самолетов для обстрелов Украины гиперзвуковыми ракетами “Кинжал”.
- Российские дроны-камикадзе, запускаемые над Украиной, иногда отклоняются от курса и попадают на территорию Беларуси, возможно, для временного избежания украинских радиоэлектронных боевых средств и противовоздушной обороны.
- Странные маршруты дронов-камикадзе и их возможное направление в Беларусь могут быть вызваны проблемами в навигации или воздействием украинских РЭБ, заставляющими дроны изменять курс.
- Версии о цели хаотичного маршрута дронов-камикадзе включают специальное направление и временное вывод из радиуса действия украинских систем ПВО и РЭБ, возможные проблемы с навигацией и влияние противодействия РЭБ на ударные дроны.
В Беларусь второй день подряд прилетают российские МиГ-31К
Как сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн", это уже второй российский истребитель, прилетевший в Беларусь за последние дни.
В проекте напомнили, что самолетов МиГ-31К ПКС РФ не было в Беларуси последние 1,5 года — с 6 апреля 2023 года.
Пока другие подробности не раскрываются.
Почему российские «шахеды» залетают в другие страны
Каждую ночь россияне запускают по Украине десятки дронов-камикадзе, но они нередко отклоняются от курса. Иногда они залетают на территорию Польши или Румынии, но чаще всего оказываются в Беларуси.
Несколько раз фиксировались странные маршруты "шахедов": они кружили над населенными пунктами.
По одной из версий, россияне специально направляют дроны в Белоруссию. Таким образом, они хотят временно вывести их из радиуса действия украинских РЭБ и ПВО.
Вторая версия связана с проблемами навигации дронов. Они могут являться последствиями антироссийских санкций.
Третья версия связана с влиянием РЭБ на ударные дроны, что и заставляет их изменять курс.
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