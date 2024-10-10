В Беларусь второй день подряд залетают российские МиГ-31К

В Беларусь из России прилетел второй за два дня российский истребитель МиГ-31К. Этот истребитель оккупанты используют для обстрелов Украины гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

В Беларусь второй день подряд прилетают российские МиГ-31К

Как сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн", это уже второй российский истребитель, прилетевший в Беларусь за последние дни.

По нашим данным, только второй истребитель МиГ-31К ПКС РФ приземлился на аэродроме "Мачулищи", — отмечает проект. Поделиться

В проекте напомнили, что самолетов МиГ-31К ПКС РФ не было в Беларуси последние 1,5 года — с 6 апреля 2023 года.

Пока другие подробности не раскрываются.

Почему российские «шахеды» залетают в другие страны

Каждую ночь россияне запускают по Украине десятки дронов-камикадзе, но они нередко отклоняются от курса. Иногда они залетают на территорию Польши или Румынии, но чаще всего оказываются в Беларуси.

Несколько раз фиксировались странные маршруты "шахедов": они кружили над населенными пунктами.

По одной из версий, россияне специально направляют дроны в Белоруссию. Таким образом, они хотят временно вывести их из радиуса действия украинских РЭБ и ПВО.

Вторая версия связана с проблемами навигации дронов. Они могут являться последствиями антироссийских санкций.

Третья версия связана с влиянием РЭБ на ударные дроны, что и заставляет их изменять курс.