В Беларусь второй день подряд залетают российские МиГ-31К
Категория
Мир
Дата публикации

В Беларусь второй день подряд залетают российские МиГ-31К

В Беларусь второй день подряд залетают российские МиГ-31К
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Источник:  OSINT-проект "Беларускі Гаюн"

В Беларусь из России прилетел второй за два дня российский истребитель МиГ-31К. Этот истребитель оккупанты используют для обстрелов Украины гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Главные тезисы

  • Прилет второго российского истребителя МиГ-31К в Беларусь за два дня может быть связан с использованием этого типа самолетов для обстрелов Украины гиперзвуковыми ракетами “Кинжал”.
  • Российские дроны-камикадзе, запускаемые над Украиной, иногда отклоняются от курса и попадают на территорию Беларуси, возможно, для временного избежания украинских радиоэлектронных боевых средств и противовоздушной обороны.
  • Странные маршруты дронов-камикадзе и их возможное направление в Беларусь могут быть вызваны проблемами в навигации или воздействием украинских РЭБ, заставляющими дроны изменять курс.
  • Версии о цели хаотичного маршрута дронов-камикадзе включают специальное направление и временное вывод из радиуса действия украинских систем ПВО и РЭБ, возможные проблемы с навигацией и влияние противодействия РЭБ на ударные дроны.

В Беларусь второй день подряд прилетают российские МиГ-31К

Как сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн", это уже второй российский истребитель, прилетевший в Беларусь за последние дни.

По нашим данным, только второй истребитель МиГ-31К ПКС РФ приземлился на аэродроме "Мачулищи", — отмечает проект.

В проекте напомнили, что самолетов МиГ-31К ПКС РФ не было в Беларуси последние 1,5 года — с 6 апреля 2023 года.

Пока другие подробности не раскрываются.

Почему российские «шахеды» залетают в другие страны

Каждую ночь россияне запускают по Украине десятки дронов-камикадзе, но они нередко отклоняются от курса. Иногда они залетают на территорию Польши или Румынии, но чаще всего оказываются в Беларуси.

Несколько раз фиксировались странные маршруты "шахедов": они кружили над населенными пунктами.

По одной из версий, россияне специально направляют дроны в Белоруссию. Таким образом, они хотят временно вывести их из радиуса действия украинских РЭБ и ПВО.

Вторая версия связана с проблемами навигации дронов. Они могут являться последствиями антироссийских санкций.

Третья версия связана с влиянием РЭБ на ударные дроны, что и заставляет их изменять курс.

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