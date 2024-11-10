В Беларусь и Молдову залетели "шахеды" после атаки РФ на Украину

В Беларусь ночью 10 ноября залетело десяток российских беспилотников. Кроме этого, в Молдове нашли дрон после российской атаки на Украину.
Главные тезисы
- Десятки российских беспилотников “шахедов" залетели в Беларусь и Молдову после атаки РФ на Украину.
- Последствия атаки включают разрушение инфраструктуры и жилых домов, но без жертв среди мирного населения.
- Силы ПВО успешно сбили 62 российских “шахеда” во время масштабной атаки на Украину.
- В Молдове обнаружен неизвестный дрон, имитирующий беспилотники, запускаемые Россией по Украине.
- Российские беспилотники потерялись в Беларуси и Молдове, что свидетельствует о реакции на угрозу беспилотных атак.
Российские "шахеды" потерялись в Беларуси и Молдове
Как отмечает мониторинговая группа, из Украины в Беларусь этой ночью залетело как минимум 10 дронов.
Часть дронов впоследствии развернулась снова в направлении Украины. Один беспилотник вернулся в Черниговскую область, а потом снова улетел в Беларусь и уже оттуда — в Россию.
По данным аналитиков, по меньшей мере три "Шахеда" исчезли над территорией Беларуси.
Также в Молдове утром 10 ноября обнаружили неизвестный дрон. Его обнаружили в районе села Фирледень.
Место падения дрона ограничили, там работают спецслужбы. Беспилотник осматривают взрывотехники.
В сети отмечают, что обнаруженный в Молдове дрон — это имитационный беспилотник, запускаемый РФ по Украине.
Силы ПВО сбили 62 "шахеда" во время масштабной атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, в ночь на 10 ноября 2024 года РФ атаковала Украину рекордным количеством БПЛА.
В течение ночи радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 145 воздушных целей — ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск –РФ., мыс Чауда — временно оккупированный Крым.
По состоянию на 09.30 подтверждено убыток 62-х БПЛА противника в Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
67 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины, еще 10 российских БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и РФ.
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