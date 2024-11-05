РФ розпочала у Молдові кампанію дискредитації перемоги Санду

Російські та прокремлівські агенти розпочали інформаційну кампанію з метою дискредитації перемоги Майї Санду на президентських виборах у Молдові. Таким чином вони намагаються визнати результати голосування недійсними.

Агенти РФ намагаються скасувати перемогу Санду на виборах

Як зазначають аналітики, партія соціалістів Республіки Молдова назвала Санду "нелегітимним президентом".

Окрім цього пов'язаний із Кремлем молдовський олігарх Ілан Шор заявив російському державному телеканалу "Россия-24", що молдовська опозиція має "докази" масових фальсифікацій на користь Санду.

Також прокремлівський колишній президент Молдови Ігор Додон заявив інформаційному агентству ТАСС, що Санду перемогла лише завдяки голосам молдовської діаспори.

Російський інформаційний простір, включно з російськими військовими блогерами, повторив слова проросійської опозиції Молдови про те, що вибори у країні контролюються "європейськими бюрократами" та що громадяни не мають жодного впливу на їхній результат.

В ISW раніше повідомляли про систематичні зусилля Росії стосовно втручання у вибори в Молдові та щоб зірвати проведення референдуму про вступ країни до Європейського Союзу і перемоги Майї Санду, — йдеться у повідомленні. Поширити

Президентські вибори в Молдові

3 листопада в Молдові відбувся другий тур президентських виборів, де головними суперниками були чинна президентка Майя Санду та кандидат від Партії соціалістів, колишній прокурор Олександр Стояногло.

За підсумками голосування, Санду здобула 55,35% голосів і перемогла проросійського опонента.

Світові лідери привітали Санду 3 і 4 листопада, а міжнародні спостерігачі загалом позитивно оцінили виборчий процес.

Водночас Росія та її агенти намагалися втрутитися у виборчий процес, щоб вплинути на результати.

Серед прикладів такого втручання радник Санду назвав організоване підвезення виборців з Придністров’я, незаконне згідно з виборчим кодексом Молдови. Станом на 11:00 явка серед придністровських виборців вже перевищила загальний показник за весь перший тур.