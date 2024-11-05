РФ начала в Молдавии кампанию по дискредитации победы Санду

Российские и прокремлевские агенты начали информационную кампанию по дискредитации победы Майи Санду на президентских выборах в Молдове. Таким образом, они пытаются признать результаты голосования недействительными.

Агенты РФ пытаются упразднить победу Санду на выборах

Как отмечают аналитики, партия социалистов Республики Молдова назвала Санду "нелегитимным президентом".

Помимо этого связанный с Кремлем молдавский олигарх Илан Шор заявил российскому государственному телеканалу "Россия-24", что у молдавской оппозиции есть "доказательства" массовых фальсификаций в пользу Санду.

Также прокремлевский бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил информационному агентству ТАСС, что Санду победила только благодаря голосам молдавской диаспоры.

Российское информационное пространство, включая российских военных блоггеров, повторило слова пророссийской оппозиции Молдовы о том, что выборы в стране контролируются "европейскими бюрократами" и что граждане не оказывают никакого влияния на их результат.

В ISW ранее сообщали о систематических усилиях России по вмешательству в выборы в Молдове и сорвать проведение референдума о вступлении страны в Европейский Союз и победе Майи Санду, — говорится в сообщении. Поделиться

Президентские выборы в Молдове

3 ноября в Молдове состоялся второй тур президентских выборов, где главными соперниками были действующая президент Майя Санду и кандидат от Партии социалистов, бывший прокурор Александр Стояногло.

По итогам голосования Санду получила 55,35% голосов и победила пророссийского оппонента.

Мировые лидеры поздравили Санду 3 и 4 ноября, а международные наблюдатели в целом положительно оценили избирательный процесс.

В то же время, Россия и ее агенты пытались вмешаться в избирательный процесс, чтобы повлиять на результаты.

Среди примеров такого вмешательства советник Санду назвал организованный подвоз избирателей из Приднестровья, незаконный согласно избирательному кодексу Молдовы. По состоянию на 11 часов явка среди приднестровских избирателей уже превысила общий показатель за весь первый тур.