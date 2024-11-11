Мы — Европа! В Грузии проходит масштабная протестная акция

В столице Грузии Тбилиси вечером 11 ноября проходит акция протеста «Мы — Европа!». На проспекте Руставели перед парламентом Грузии собрались активисты, политики и граждане, считающие, что выборы в парламент 26 октября были сфальсифицированы.

В Тбилиси проходит протестная акция

Собравшиеся держат флаги Грузии и ЕС и ватманы, на которых написано: «Грузия голосует за ЕС», «Санкции — Бидзине!» и другие.

Представители европейской делегации в течение всего дня проводили встречи с президентом Грузии, представителями оппозиции, неправительственными организациями. На акцию уже прибыли главы комитетов по внешним отношениям парламентов Германии, Финляндии, Швеции, Франции, Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. Поделиться

К акции присоединилась и шведская экоактивистка Грета Тунберг с соратниками.

Грузия заслуживает честных и демократических выборов. Это так просто, — заявила Тунберг.

Протест проходит на фоне заявления премьера Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что партия «Грузинская мечта» не исключает отмены оппозиционных партий в Грузии, которые не признают итоги выборов 26 октября и идут «против конституционного строя».

Акция протеста в Тбилиси

Парламентские выборы в Грузии: что известно

26 октября в Грузии прошло голосование на парламентских выборах. Международные наблюдатели заявили о давлении и запугивании.

Президент Саломе Зурабишвили отказалась признавать выборы, результаты которых назвала «тотально сфальсифицированными». Поделиться

Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала предварительные результаты голосования, согласно которым партия власти «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получила 54,273%.

Партия экспрезидента Саакашвили «Единство — Национальное движение», «Коалиция за перемены», оппозиционные силы «Хухаря — за Грузию» и «Лело» заявили, что не признают результаты парламентских выборов. Они требуют проведения повторных выборов, организованных «международной администрацией».

Власть в Грузии оккупирована РФ

В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Главной целью есть помощь украинскому народу сохранить свою независимость. "Грузинский легион" стал одним из крупнейших иностранных военных формирований в Украине.

Мамука рассказал Online.UA, почему грузинские добровольцы воюют за Украину, сколько уголовных дел на них открыли в России, как ФСБ работает в его родной стране и почему победа Украины важна для Грузии.

Россия смогла вложить огромные финансы в политическое направление Грузии. Грузинские коллаборанты, как бывший премьер-министр Иванишвили, проникли в грузинскую политику посредством обещаний, что власти будут лоббировать вступление Грузии в НАТО и Евросоюз.