В столице Грузии Тбилиси вечером 11 ноября проходит акция протеста «Мы — Европа!». На проспекте Руставели перед парламентом Грузии собрались активисты, политики и граждане, считающие, что выборы в парламент 26 октября были сфальсифицированы.
Главные тезисы
- Протестная акция «Мы — Европа!» в Тбилиси требует проведения честных выборов после обвинений в фальсификации результатов 26 октября.
- Грузинские граждане выступают за демократию и свободу выборов, поддерживая требования оппозиции организовать повторные выборы под международным контролем.
- Отказ властей признать фальсификацию выборов и угрозы отмены оппозиционных партий повышают политическое напряжение в стране.
- Международные наблюдатели подтвердили давление и запугивание во время голосования, что послужило поводом для требования повторных выборов.
- Присоединившись к протесту, представители Евросоюза и эко-активистка Грета Тунберг выразили поддержку грузинским требованиям к проведению справедливых выборов.
В Тбилиси проходит протестная акция
Собравшиеся держат флаги Грузии и ЕС и ватманы, на которых написано: «Грузия голосует за ЕС», «Санкции — Бидзине!» и другие.
К акции присоединилась и шведская экоактивистка Грета Тунберг с соратниками.
Грузия заслуживает честных и демократических выборов. Это так просто, — заявила Тунберг.
Протест проходит на фоне заявления премьера Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что партия «Грузинская мечта» не исключает отмены оппозиционных партий в Грузии, которые не признают итоги выборов 26 октября и идут «против конституционного строя».
Парламентские выборы в Грузии: что известно
26 октября в Грузии прошло голосование на парламентских выборах. Международные наблюдатели заявили о давлении и запугивании.
Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала предварительные результаты голосования, согласно которым партия власти «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получила 54,273%.
Партия экспрезидента Саакашвили «Единство — Национальное движение», «Коалиция за перемены», оппозиционные силы «Хухаря — за Грузию» и «Лело» заявили, что не признают результаты парламентских выборов. Они требуют проведения повторных выборов, организованных «международной администрацией».
Власть в Грузии оккупирована РФ
В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Главной целью есть помощь украинскому народу сохранить свою независимость. "Грузинский легион" стал одним из крупнейших иностранных военных формирований в Украине.
Мамука рассказал Online.UA, почему грузинские добровольцы воюют за Украину, сколько уголовных дел на них открыли в России, как ФСБ работает в его родной стране и почему победа Украины важна для Грузии.
Россия смогла вложить огромные финансы в политическое направление Грузии. Грузинские коллаборанты, как бывший премьер-министр Иванишвили, проникли в грузинскую политику посредством обещаний, что власти будут лоббировать вступление Грузии в НАТО и Евросоюз.
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