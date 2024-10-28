В Тбилиси тысячи грузин протестовали под парламентом — видео

Участники акции протеста против фальсификации парламентских выборов в Грузии вечером 28 октября перекрыли проспект Руставели в столице страны Тбилиси, где расположено здание парламента.
Главные тезисы
- Тысячи грузин протестовали под парламентом в Тбилиси против фальсификации парламентских выборов.
- Грузинская оппозиция требует повторного проведения выборов под международным наблюдением.
- Саломе Зурабишвили призвала людей выходить на массовые протесты против пророссийских властей в Грузии.
В Тбилиси протестовали против фальсификации выборов
Грузинская оппозиция требует повторных парламентских выборов, проведенных международной администрацией.
Об этом на митинге говорили лидеры оппозиционных партий.
Он также отметил, что оппозиция отказывается от работы в новом составе парламента и не намерена вести какие-либо переговоры с "Грузинской мечтой".
Единые переговоры и соглашения должны относиться к повторному проведению выборов.
На акции также выступила президент страны Саломе Зурабишвили.
Ближе к 20:00 участники акции начали расходиться. А на здании парламента Грузии появилась световая надпись "Украдено".
Президент Грузии выступила против пророссийских властей страны
Лидер Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что не собирается признавать результаты парламентских выборов, которые она назвала "российскими". Более того, глава государства призвала людей выходить на массовые протесты.
Саломе Зурабишвили обратила внимание на то, что выборы этого года прошли в условиях тотальной фальсификации и стали конфискацией голосов избирателей.
Использовались все методы, которые мы видели в разных странах. Кроме того, использовались сегодняшние технологии обеления фальсификации. Никогда этого не было. Мы стали свидетелями и жертвами российской спецоперации, гибридной войны, которая велась против нашего народа, против нашей страны, подчеркнула она.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-