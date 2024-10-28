У Тбілісі тисячі грузинів протестували під парламентом — відео

Учасники акції протесту проти фальсифікації парламентських виборів у Грузії ввечері 28 жовтня перекрили проспект Руставелі у столиці країни Тбілісі, де розташована будівля парламенту.

У Тбілісі протестували проти фальсифікації виборів

Грузинська опозиція вимагає повторних парламентських виборів, які проведе міжнародна адміністрація.

Про це на мітингу говорили лідери опозиційних партій.

Один із лідерів партії "Єдність — Національний рух" Георгій Вашадзе, виступаючи на мітингу заявив, що грузинська опозиція вимагає повторних виборів, які проведе міжнародна адміністрація. Поширити

Він також зазначив, що опозиція відмовляється від роботи в новому складі парламенту та не має наміру вести будь-які переговори з "Грузинською мрією".

Єдині переговори й угоди мають стосуватися повторного проведення виборів.

На акції також виступила президентка країни Саломе Зурабішвілі.

Вони вкрали ваш голос і намагалися вкрасти ваше майбутнє. Але ніхто не має на це права, і ви нікому цього не дозволите. Поширити

Ближче до 20.00 учасники акції почали розходитися. А на будівлі парламенту Грузії з’явився світловий напис “Вкрадено”.

Президентка Грузії виступила проти проросійської влади країни

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила, що не збирається визнавати результати парламентських виборів, які вона назвала "російськими". Ба більше, глава держави закликала людей виходити на масові протести.

Саломе Зурабішвілі звернула увагу на, що цьогорічні вибори пройшли в умовах тотальної фальсифікації та стали конфіскацією голосів виборців.