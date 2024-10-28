У Тбілісі тисячі грузинів протестували під парламентом — відео

Учасники акції протесту проти фальсифікації парламентських виборів у Грузії ввечері 28 жовтня перекрили проспект Руставелі у столиці країни Тбілісі, де розташована будівля парламенту.
Головні тези:
- Тисячі грузинів протестували у Тбілісі проти фальсифікації парламентських виборів.
- Грузинська опозиція вимагає повторних виборів, які проведе міжнародна адміністрація.
- Президентка Грузії заявила, що не визнає результатів виборів, які назвала “російськими”, і закликала до масових протестів.
- Протести відбулися під парламентською будівлею, де учасники акції підтримували вимоги опозиції.
- Спікери опозиції підкреслили тотальну фальсифікацію виборів та використання російських методів у грузинській політиці.
У Тбілісі протестували проти фальсифікації виборів
Грузинська опозиція вимагає повторних парламентських виборів, які проведе міжнародна адміністрація.
Про це на мітингу говорили лідери опозиційних партій.
Він також зазначив, що опозиція відмовляється від роботи в новому складі парламенту та не має наміру вести будь-які переговори з "Грузинською мрією".
Єдині переговори й угоди мають стосуватися повторного проведення виборів.
На акції також виступила президентка країни Саломе Зурабішвілі.
Ближче до 20.00 учасники акції почали розходитися. А на будівлі парламенту Грузії з’явився світловий напис “Вкрадено”.
Президентка Грузії виступила проти проросійської влади країни
Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила, що не збирається визнавати результати парламентських виборів, які вона назвала "російськими". Ба більше, глава держави закликала людей виходити на масові протести.
Саломе Зурабішвілі звернула увагу на, що цьогорічні вибори пройшли в умовах тотальної фальсифікації та стали конфіскацією голосів виборців.
Використовувалися всі методи, які ми бачили в різних країнах. Крім того, використовувалися сьогоднішні технології обілення фальсифікації. Ніколи такого не було. Ми стали свідками і жертвами російської спецоперації, гібридної війни, яка велася проти нашого народу, проти нашої країни, — наголосила вона.
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