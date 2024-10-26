У Грузії розпочалися парламентські вибори — до чого готуватися
Категорія
Світ
Дата публікації

У Грузії розпочалися парламентські вибори — до чого готуватися

прапори Грузії
Джерело:  online.ua

26 жовтня у Грузії стартував процес голосування на парламентських виборах — їхні результати можуть вплинути на майбутнє країни, яка опинилися в міжнародній ізоляції через рішення та дії проросійської влади.

Головні тези:

  • Вибори в Грузії можуть змінити подальшу політичну ситуацію в країні.
  • Важливо звернути увагу на деталі виборчого процесу, які безпосередньо вплинуть на фінальний результат.
  • Ставленики Кремля у Грузії ризикують втратити усі важелі впливу на країну.

Парламентські вибори у Грузії — що важливо знати

Варто звернути увагу на те, що вибори вважатимуться дійсними за будь-якої явки.

Люди по всій країні матимуть можливість віддати свої голоси за політичні сили, яким вони довіряють, однак це не стосуватиметься окупованих Росією Абхазії і Цхінвальнського регіону.

Виборчі дільниці будуть працювати до 20:00.

Загалом у виборчих бюлетенях буде список із 18 партій. Для того, щоб потрапити до парламенту, партіям потрібно буде подолати п'ятивідсотковий бар'єр.

Що також важливо розуміти, парламент нового скликання вперше обирають не за змішаною, як раніше, а повністю за пропорційною системою.

Уже 26 жовтня, після 22:00, можна буде дізнатися попередні результати виборів.

ДИВІТЬСЯ: воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA попередив, що Росія може знову розпочати вторгнення в Грузію, щоб завадити її руху в Євросоюз та НАТО.

Хто може прийти до влади у Грузії

Станом на сьогодні в країні стрімко загострюється конфлікт між опозиційними силами, які прагнуть європейського майбутнього для Грузії та ставлениками Кремля.

Перші звинувачують чинну владу в зміні зовнішньополітичного вектора країни і переслідуванні російських інтересів. Як наслідок, уряд Грузії отримав повну міжнародну ізоляцію як від США, так і від Євросоюзу.

Останні соцопитування вказують на те, що рейтинг партії влади "Грузинська мрія" коливається в межах 34-35%.

Варто зазначити, що за відсутності "мажоритарки" це де-факто знищує її шанси на формування нової парламентської більшості.

Соціологи також прогнозують, що більшість мають сформувати чотири опозиційні сили.

Однак "Грузинська мрія" не визнає даних авторитетних соціологічних досліджень. Ймовірним є сценарій, коли "Грузинська мрія" після виборів оголосить про свою перемогу, незалежно від того, яким у реальності буде результат.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Що буде з Саакашвілі та як пов'язані Україна та Грузія — відповідь експерта
Що буде з Саакашвілі та як пов'язані Україна та Грузія — відповідь експерта
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Справа Саакашвілі. Грузія висунула Україні жорстку вимогу
прапор України та Грузії
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Грузія може втратити статус кандидата на членство у ЄС
Грузія та ЄС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?