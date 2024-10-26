У Грузії розпочалися парламентські вибори — до чого готуватися

26 жовтня у Грузії стартував процес голосування на парламентських виборах — їхні результати можуть вплинути на майбутнє країни, яка опинилися в міжнародній ізоляції через рішення та дії проросійської влади.

Парламентські вибори у Грузії — що важливо знати

Варто звернути увагу на те, що вибори вважатимуться дійсними за будь-якої явки.

Люди по всій країні матимуть можливість віддати свої голоси за політичні сили, яким вони довіряють, однак це не стосуватиметься окупованих Росією Абхазії і Цхінвальнського регіону.

Виборчі дільниці будуть працювати до 20:00.

Загалом у виборчих бюлетенях буде список із 18 партій. Для того, щоб потрапити до парламенту, партіям потрібно буде подолати п'ятивідсотковий бар'єр. Поширити

Що також важливо розуміти, парламент нового скликання вперше обирають не за змішаною, як раніше, а повністю за пропорційною системою.

Уже 26 жовтня, після 22:00, можна буде дізнатися попередні результати виборів.

ДИВІТЬСЯ: воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA попередив, що Росія може знову розпочати вторгнення в Грузію, щоб завадити її руху в Євросоюз та НАТО.

Хто може прийти до влади у Грузії

Станом на сьогодні в країні стрімко загострюється конфлікт між опозиційними силами, які прагнуть європейського майбутнього для Грузії та ставлениками Кремля.

Перші звинувачують чинну владу в зміні зовнішньополітичного вектора країни і переслідуванні російських інтересів. Як наслідок, уряд Грузії отримав повну міжнародну ізоляцію як від США, так і від Євросоюзу. Поширити

Останні соцопитування вказують на те, що рейтинг партії влади "Грузинська мрія" коливається в межах 34-35%.

Варто зазначити, що за відсутності "мажоритарки" це де-факто знищує її шанси на формування нової парламентської більшості.

Соціологи також прогнозують, що більшість мають сформувати чотири опозиційні сили.