У Грузії розпочалися парламентські вибори — до чого готуватися

26 жовтня у Грузії стартував процес голосування на парламентських виборах — їхні результати можуть вплинути на майбутнє країни, яка опинилися в міжнародній ізоляції через рішення та дії проросійської влади.
Головні тези:
- Вибори в Грузії можуть змінити подальшу політичну ситуацію в країні.
- Важливо звернути увагу на деталі виборчого процесу, які безпосередньо вплинуть на фінальний результат.
- Ставленики Кремля у Грузії ризикують втратити усі важелі впливу на країну.
Парламентські вибори у Грузії — що важливо знати
Варто звернути увагу на те, що вибори вважатимуться дійсними за будь-якої явки.
Люди по всій країні матимуть можливість віддати свої голоси за політичні сили, яким вони довіряють, однак це не стосуватиметься окупованих Росією Абхазії і Цхінвальнського регіону.
Виборчі дільниці будуть працювати до 20:00.
Що також важливо розуміти, парламент нового скликання вперше обирають не за змішаною, як раніше, а повністю за пропорційною системою.
Уже 26 жовтня, після 22:00, можна буде дізнатися попередні результати виборів.
ДИВІТЬСЯ: воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA попередив, що Росія може знову розпочати вторгнення в Грузію, щоб завадити її руху в Євросоюз та НАТО.
Хто може прийти до влади у Грузії
Станом на сьогодні в країні стрімко загострюється конфлікт між опозиційними силами, які прагнуть європейського майбутнього для Грузії та ставлениками Кремля.
Останні соцопитування вказують на те, що рейтинг партії влади "Грузинська мрія" коливається в межах 34-35%.
Варто зазначити, що за відсутності "мажоритарки" це де-факто знищує її шанси на формування нової парламентської більшості.
Соціологи також прогнозують, що більшість мають сформувати чотири опозиційні сили.
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