В Грузии начались парламентские выборы — к чему готовиться

26 октября в Грузии стартовал процесс голосования на парламентских выборах — их результаты могут повлиять на будущее страны, оказавшейся в международной изоляции из-за решений и действий пророссийских властей.

Парламентские выборы в Грузии — что важно знать

Следует обратить внимание на то, что выборы будут считаться действительными при любой явке.

Люди по всей стране будут иметь возможность отдать свои голоса за доверяющие политические силы, однако это не касается оккупированных России Абхазии и Цхинвальнского региона.

Избирательные участки будут работать до 20: 00.

В избирательных бюллетенях будет список из 18 партий. Для того чтобы попасть в парламент, партиям нужно будет преодолеть пятипроцентный барьер. Поделиться

Что также важно понимать, парламент нового созыва впервые выбирают не по смешанной, как раньше, а полностью по пропорциональной системе.

Уже 26 октября после 22:00 можно будет узнать предварительные результаты выборов.

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Кто может прийти к власти в Грузии

По состоянию на сегодняшний день в стране стремительно обостряется конфликт между оппозиционными силами, стремящимися к европейскому будущему для Грузии и ставленниками Кремля.

Первые обвиняют действующую власть в изменении внешнеполитического вектора страны и преследовании российских интересов. Как следствие, правительство Грузии получило полную международную изоляцию как от США, так и от Евросоюза. Поделиться

Последние соцопросы указывают на то, что рейтинг партии власти "Грузинская мечта" колеблется в пределах 34-35%.

Стоит отметить, что при отсутствии "мажоритарки" это де-факто уничтожает ее шансы на формирование нового парламентского большинства.

Социологи также прогнозируют, что большинство должны сформировать четыре оппозиционных силы.