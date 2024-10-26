В Грузии начались парламентские выборы — к чему готовиться
Категория
Мир
Дата публикации

В Грузии начались парламентские выборы — к чему готовиться

Грузия
Читати українською
Источник:  online.ua

26 октября в Грузии стартовал процесс голосования на парламентских выборах — их результаты могут повлиять на будущее страны, оказавшейся в международной изоляции из-за решений и действий пророссийских властей.

Главные тезисы

  • Выборы в Грузии могут изменить дальнейшую политическую ситуацию в стране.
  • Важно обратить внимание на детали избирательного процесса, непосредственно повлияющие на финальный результат.
  • Ставленники Кремля в Грузии рискуют потерять все рычаги влияния на страну.

Парламентские выборы в Грузии — что важно знать

Следует обратить внимание на то, что выборы будут считаться действительными при любой явке.

Люди по всей стране будут иметь возможность отдать свои голоса за доверяющие политические силы, однако это не касается оккупированных России Абхазии и Цхинвальнского региона.

Избирательные участки будут работать до 20: 00.

В избирательных бюллетенях будет список из 18 партий. Для того чтобы попасть в парламент, партиям нужно будет преодолеть пятипроцентный барьер.

Что также важно понимать, парламент нового созыва впервые выбирают не по смешанной, как раньше, а полностью по пропорциональной системе.

Уже 26 октября после 22:00 можно будет узнать предварительные результаты выборов.

СМОТРИТЕ: воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью Online.UA предупредил, что Россия может снова начать вторжение в Грузию, чтобы помешать ее движению в Евросоюз и НАТО.

Кто может прийти к власти в Грузии

По состоянию на сегодняшний день в стране стремительно обостряется конфликт между оппозиционными силами, стремящимися к европейскому будущему для Грузии и ставленниками Кремля.

Первые обвиняют действующую власть в изменении внешнеполитического вектора страны и преследовании российских интересов. Как следствие, правительство Грузии получило полную международную изоляцию как от США, так и от Евросоюза.

Последние соцопросы указывают на то, что рейтинг партии власти "Грузинская мечта" колеблется в пределах 34-35%.

Стоит отметить, что при отсутствии "мажоритарки" это де-факто уничтожает ее шансы на формирование нового парламентского большинства.

Социологи также прогнозируют, что большинство должны сформировать четыре оппозиционных силы.

Однако "Грузинская мечта" не признает данные авторитетных социологических исследований. Вероятен сценарий, когда "Грузинская мечта" после выборов объявит о своей победе, независимо от того, каким в реальности будет результат.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Что будет с Саакашвили и как связаны Украина и Грузия – ответ эксперта
Что будет с Саакашвили и как связаны Украина и Грузия – ответ эксперта
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Дело Саакашвили. Грузия выдвинула Украине жесткое требование
флаг Украины и грузии
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Грузия может лишиться статуса кандидата на членство в ЕС
Грузия и ЕС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?