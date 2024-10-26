Парламентські вибори у Грузії. Явка на дільниці становить майже 50%

26 жовтня у Грузії стартували парламентські вибори, які обіцяють стати найнапруженішими за останні роки. Станом на 15:00 явка складає 41,62%.

На парламентських виборах у Грузії проголосувала майже половина зареєстрованих громадян

Речниця ЦВК Грузія Натія Іоселіані на брифінгу наживо поінформувала, що станом на 15:00 явка становить 41,62%. Наразі для участі у виборах зареєструвалися 1 454 837 осіб.

Раніше грузинський суспільний "Перший канал" із посиланням на ЦВК повідомив, що станом на 12:00 явка становила 22,22%. На той момент виборчі дільниці відвідали 776 726 виборців.

За даними ЦВК країни, найвища явка зафіксована в Рача-Лечхумі — 31,15%, а найнижча — в Аджарії — 19,83%.

Відсотковий розподіл за регіонами є наступним:

Тбілісі — 23,18%;

Кахеті — 23,89%;

Мцхета-Мтіанеті — 23,53%;

Квемо Картлі — 21,86%;

Самцхе-Джавахеті — 22,04%;

Імереті — 22,01%;

Гурія — 21,13%.

Дільниці для голосування відкрились у Грузії о 08:00 за тбіліським часом і закриються о 20:00. Вибори вважатимуться дійсними за будь-якої явки.

Це 11-ті парламентські вибори в Грузії та 35-ті за період після відновлення незалежності.

Партія "Грузинська мрія", яка керує країною вже 12 років, планує виграти парламентські вибори вчетверте. Її основними конкурентами є чотири опозиційні об'єднання, які підписали спільну європейську Хартію дій після виборів: "Коаліція за зміни", "Єдність", "Сильна Грузія", "Гахарія — За Грузію".

Загалом у виборчих бюлетенях буде список із 18 партій.

Оскільки Грузія є парламентською республікою, партії, яка візьме більшість, належатиме право сформувати уряд та визначати внутрішню та зовнішню політику країни на найближчі чотири роки.

За підсумками виборів мають бути обрані 150 депутатів. У парламент пройдуть партії, за яких проголосують не менше 5% виборців, що прийшли на вибори. Поширити

Як проходитимуть вибори у Грузії

Перші попередні результати виборів стануть відомі приблизно за дві години після закриття виборчих дільниць, до 22:00 за тбіліським часом. Спочатку Центрвиборчком оголосить дані електронного підрахунку голосів, потім бюлетені перераховуватимуться вручну і реальним вважатиметься саме "ручний" результат.

Вперше масово використовуватимуться електронні засоби — апарати верифікації виборців та підрахунку голосів. Це стосуватиметься більшості дільниць, голосувати "по-новому" зможуть 90% виборців. По-старому голосування проходитиме на дільницях за кордоном і на дільницях, де кількість виборців не більше 300 осіб — в основному, в селах.

Очікується підвищена явка — за прогнозами, вона перевищить 60%.

ЗМІ повідомляють про ажіотаж на залізничних та автовокзалах — до місця постійної реєстрації з Тбілісі виїжджають громадяни, які навчаються чи працюють у столиці.

У день виборів працюватимуть 3111 дільниць, включаючи дільниці за кордоном.

Грузія повинна готуватися до нового вторгнення Росії

Як заявив воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA, усім грузинам варто усвідомити, що Росія знову розпочне вторгнення в їхню країну, щоб завадити її руху в Євросоюз та НАТО.

Грузії треба запам'ятати, що пропаганда зараз і проросійський уряд говорять: “Ви що, війну хочете? Дивіться що відбувається в Україні. Таке хочете?” Я буду прямо говорити — мені краще війна без кінця, ніж жити в рабстві і “мирно” з Росією. Наша історія — завжди війна. Ніколи не було навіть 20 років миру в Грузії останні 4000 років. Але ми завжди воювали за свободу. І треба це запам'ятати Грузії. Ратті "Вікінг" Бурдулі Воїн Міжнародного легіону ГУР

За словами воїна, він бачить дедалі більше грузинів на мітингах та демонстраціях, я яких є жага до свободи та справедливості.