Парламентські вибори у Грузії. Явка на дільниці становить майже 50%

26 жовтня у Грузії стартували парламентські вибори, які обіцяють стати найнапруженішими за останні роки. Станом на 15:00 явка складає 41,62%.
Головні тези:
- Явка на парламентських виборах у Грузії майже 50%, підвищившись до 41,62% станом на 15:00.
- Основними конкурентами партії “Грузинська мрія” є опозиційні об'єднання, які підписали спільну європейську Хартію дій після виборів.
- Прогнозується, що явка на виборах перевищить 60%, що може вплинути на політичну ситуацію в країні.
На парламентських виборах у Грузії проголосувала майже половина зареєстрованих громадян
Речниця ЦВК Грузія Натія Іоселіані на брифінгу наживо поінформувала, що станом на 15:00 явка становить 41,62%. Наразі для участі у виборах зареєструвалися 1 454 837 осіб.
Раніше грузинський суспільний "Перший канал" із посиланням на ЦВК повідомив, що станом на 12:00 явка становила 22,22%. На той момент виборчі дільниці відвідали 776 726 виборців.
За даними ЦВК країни, найвища явка зафіксована в Рача-Лечхумі — 31,15%, а найнижча — в Аджарії — 19,83%.
Відсотковий розподіл за регіонами є наступним:
Тбілісі — 23,18%;
Кахеті — 23,89%;
Мцхета-Мтіанеті — 23,53%;
Квемо Картлі — 21,86%;
Самцхе-Джавахеті — 22,04%;
Імереті — 22,01%;
Гурія — 21,13%.
Дільниці для голосування відкрились у Грузії о 08:00 за тбіліським часом і закриються о 20:00. Вибори вважатимуться дійсними за будь-якої явки.
Це 11-ті парламентські вибори в Грузії та 35-ті за період після відновлення незалежності.
Партія "Грузинська мрія", яка керує країною вже 12 років, планує виграти парламентські вибори вчетверте. Її основними конкурентами є чотири опозиційні об'єднання, які підписали спільну європейську Хартію дій після виборів: "Коаліція за зміни", "Єдність", "Сильна Грузія", "Гахарія — За Грузію".
Загалом у виборчих бюлетенях буде список із 18 партій.
Оскільки Грузія є парламентською республікою, партії, яка візьме більшість, належатиме право сформувати уряд та визначати внутрішню та зовнішню політику країни на найближчі чотири роки.
Як проходитимуть вибори у Грузії
Перші попередні результати виборів стануть відомі приблизно за дві години після закриття виборчих дільниць, до 22:00 за тбіліським часом. Спочатку Центрвиборчком оголосить дані електронного підрахунку голосів, потім бюлетені перераховуватимуться вручну і реальним вважатиметься саме "ручний" результат.
Вперше масово використовуватимуться електронні засоби — апарати верифікації виборців та підрахунку голосів. Це стосуватиметься більшості дільниць, голосувати "по-новому" зможуть 90% виборців. По-старому голосування проходитиме на дільницях за кордоном і на дільницях, де кількість виборців не більше 300 осіб — в основному, в селах.
Очікується підвищена явка — за прогнозами, вона перевищить 60%.
ЗМІ повідомляють про ажіотаж на залізничних та автовокзалах — до місця постійної реєстрації з Тбілісі виїжджають громадяни, які навчаються чи працюють у столиці.
У день виборів працюватимуть 3111 дільниць, включаючи дільниці за кордоном.
Грузія повинна готуватися до нового вторгнення Росії
Як заявив воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA, усім грузинам варто усвідомити, що Росія знову розпочне вторгнення в їхню країну, щоб завадити її руху в Євросоюз та НАТО.
За словами воїна, він бачить дедалі більше грузинів на мітингах та демонстраціях, я яких є жага до свободи та справедливості.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-