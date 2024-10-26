Парламентские выборы в Грузии. Явка на участки составляет почти 50%
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Парламентские выборы в Грузии. Явка на участки составляет почти 50%

Выборы
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Источник:  Грузия Online

26 октября в Грузии стартовали парламентские выборы, обещающие стать самыми напряженными за последние годы. По состоянию на 15.00 явка составляет 41,62%.

Главные тезисы

  • Явка на парламентских выборах в Грузии составляет почти 50%, что свидетельствует о высоком интересе граждан к политическому процессу.
  • Партия “Грузинская мечта” стремится к победе уже в четвертый раз, но сталкивается с серьезной конкуренцией от четырех оппозиционных объединений.
  • По итогам выборов должно быть избрано 150 депутатов, а партии, за которые проголосует менее 5% избирателей, не попадут в парламент.

На парламентских выборах в Грузии проголосовала почти половина зарегистрированных граждан

Представитель ЦИК Грузия Натия Иоселиани на брифинге вживую проинформировала, что по состоянию на 15:00 явка составляет 41,62%. Для участия в выборах зарегистрировались 1 454 837 человек.

Ранее грузинский общественный "Первый канал" со ссылкой на ЦИК сообщил, что по состоянию на 12:00 явка составила 22,22%. В тот момент избирательные участки посетили 776 726 избирателей.

По данным ЦИК страны, самая высокая явка зафиксирована в Рача-Лечхуме — 31,15%, а самая низкая — в Аджарии — 19,83%.

Процентное распределение по регионам следующее:

  • Тбилиси — 23,18%;

  • Кахетти — 23,89%;

  • Мцхета-Мтианете — 23,53%;

  • Квемо Картли — 21,86%;

  • Самцхе-Джавахети — 22,04%;

  • Имерети — 22,01%;

  • Гурия — 21,13%.

Участки для голосования открылись в Грузии в 08:00 по тбилисскому времени и закроются в 20:00. Выборы можно считать действительными при любой явке.

Это 11 парламентские выборы в Грузии и 35-ые за период после восстановления независимости.

Партия "Грузинская мечта", управляющая страной уже 12 лет, планирует выиграть парламентские выборы в четвертый раз. Ее основными конкурентами являются четыре оппозиционных объединения, которые подписали общую европейскую Хартию действий после выборов: "Коалиция за перемены", "Единство", "Сильная Грузия", "Хухаря — За Грузию".

В избирательных бюллетенях будет список из 18 партий.

Поскольку Грузия является парламентской республикой, партии, которая примет большинство, будет иметь право сформировать правительство и определять внутреннюю и внешнюю политику страны на ближайшие четыре года.

По итогам выборов должно быть избрано 150 депутатов. В парламент пройдут партии, за которых проголосуют не менее 5% пришедших на выборы избирателей.

Как будут проходить выборы в Грузии

Первые предварительные результаты выборов станут известны примерно через два часа после закрытия избирательных участков до 22:00 по тбилисскому времени. Сначала Центризбирком объявит данные электронного подсчета голосов, затем бюллетени будут перечисляться вручную и реальным будет считаться именно "ручной" результат.

Впервые будут массово использоваться электронные средства — аппараты верификации избирателей и подсчет голосов. Это касается большинства участков, голосовать "по-новому" смогут 90% избирателей. По старинке голосование будет проходить на участках за границей и на участках, где количество избирателей не более 300 человек — в основном, в селах.

Ожидается повышенная явка — по прогнозам, она превысит 60%.

СМИ сообщают об ажиотаже на железнодорожных и автовокзалах — к месту постоянной регистрации из Тбилиси выезжают учащиеся или работающие в столице граждане.

В день выборов будут работать 3111 участков, включая участки за границей.

Грузия должна готовиться к новому вторжению России

Как заявил воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью Online.UA, всем грузинам следует осознать, что Россия снова начнет вторжение в их страну, чтобы помешать ее движению в Евросоюз и НАТО.

Грузии нужно запомнить, что пропаганда сейчас и пророссийское правительство говорят: Вы что, войну хотите? Смотрите, что происходит в Украине. Такое хотите? Я буду прямо говорить — мне лучше война без конца, чем жить в рабстве и мирно с Россией. Наша история всегда война. Никогда не было даже 20 лет мира в Грузии в последние 4000 лет. Но мы всегда воевали за свободу. И нужно это запомнить Грузии.

Ратти "Викинг" Бурдули

Ратти "Викинг" Бурдули

Воин Международного легиона ГУР

По словам воина, он видит все больше грузин на митингах и демонстрациях, у которых есть жажда свободы и справедливости.

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