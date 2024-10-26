Парламентские выборы в Грузии. Явка на участки составляет почти 50%

26 октября в Грузии стартовали парламентские выборы, обещающие стать самыми напряженными за последние годы. По состоянию на 15.00 явка составляет 41,62%.
Главные тезисы
- Явка на парламентских выборах в Грузии составляет почти 50%, что свидетельствует о высоком интересе граждан к политическому процессу.
- Партия “Грузинская мечта” стремится к победе уже в четвертый раз, но сталкивается с серьезной конкуренцией от четырех оппозиционных объединений.
- По итогам выборов должно быть избрано 150 депутатов, а партии, за которые проголосует менее 5% избирателей, не попадут в парламент.
На парламентских выборах в Грузии проголосовала почти половина зарегистрированных граждан
Представитель ЦИК Грузия Натия Иоселиани на брифинге вживую проинформировала, что по состоянию на 15:00 явка составляет 41,62%. Для участия в выборах зарегистрировались 1 454 837 человек.
Ранее грузинский общественный "Первый канал" со ссылкой на ЦИК сообщил, что по состоянию на 12:00 явка составила 22,22%. В тот момент избирательные участки посетили 776 726 избирателей.
По данным ЦИК страны, самая высокая явка зафиксирована в Рача-Лечхуме — 31,15%, а самая низкая — в Аджарии — 19,83%.
Процентное распределение по регионам следующее:
Тбилиси — 23,18%;
Кахетти — 23,89%;
Мцхета-Мтианете — 23,53%;
Квемо Картли — 21,86%;
Самцхе-Джавахети — 22,04%;
Имерети — 22,01%;
Гурия — 21,13%.
Участки для голосования открылись в Грузии в 08:00 по тбилисскому времени и закроются в 20:00. Выборы можно считать действительными при любой явке.
Это 11 парламентские выборы в Грузии и 35-ые за период после восстановления независимости.
Партия "Грузинская мечта", управляющая страной уже 12 лет, планирует выиграть парламентские выборы в четвертый раз. Ее основными конкурентами являются четыре оппозиционных объединения, которые подписали общую европейскую Хартию действий после выборов: "Коалиция за перемены", "Единство", "Сильная Грузия", "Хухаря — За Грузию".
Поскольку Грузия является парламентской республикой, партии, которая примет большинство, будет иметь право сформировать правительство и определять внутреннюю и внешнюю политику страны на ближайшие четыре года.
По итогам выборов должно быть избрано 150 депутатов. В парламент пройдут партии, за которых проголосуют не менее 5% пришедших на выборы избирателей.
Как будут проходить выборы в Грузии
Первые предварительные результаты выборов станут известны примерно через два часа после закрытия избирательных участков до 22:00 по тбилисскому времени. Сначала Центризбирком объявит данные электронного подсчета голосов, затем бюллетени будут перечисляться вручную и реальным будет считаться именно "ручной" результат.
Ожидается повышенная явка — по прогнозам, она превысит 60%.
СМИ сообщают об ажиотаже на железнодорожных и автовокзалах — к месту постоянной регистрации из Тбилиси выезжают учащиеся или работающие в столице граждане.
В день выборов будут работать 3111 участков, включая участки за границей.
Грузия должна готовиться к новому вторжению России
Как заявил воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью Online.UA, всем грузинам следует осознать, что Россия снова начнет вторжение в их страну, чтобы помешать ее движению в Евросоюз и НАТО.
По словам воина, он видит все больше грузин на митингах и демонстрациях, у которых есть жажда свободы и справедливости.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-