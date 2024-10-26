В Грузии вспыхнул громкий скандал на фоне парламентских выборов ― видео

На избирательном участке в грузинском городе Марнеуле был зафиксирован вброс бюллетеней, в результате чего начался физический конфликт между присутствующими там. На это мгновенно отреагировал глава Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили. Он требует у МВД как можно быстрее вмешаться и выяснить, что произошло.
Главные тезисы
Физические стычки и нападения на наблюдателей за выборами свидетельствуют о серьезных проблемах в грузинском избирательном процессе.
Глава Центральной избирательной комиссии Грузии требует срочного расследования ситуации и обещает не допустить манипуляций с результатами выборов.
МВД Грузии уже возбудило уголовное дело.
Что происходит в Грузии 26 октября
Видеодоказательство того, что выборы в Грузии проходят с нарушениями, опубликовала руководитель НГО Transparency International Georgia Эка Гигаури.
На ее видео можно заметить, как один человек бросает в урну сразу несколько бюллетеней.
Как скандал прокомментировали в ЦИК Грузии
Глава Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили призвал Марнеульскую районную избирательную комиссию срочно разобраться в ситуации, созвать заседание комиссии и принять соответствующее решение.
Георгий Каландаришвили также публично пообещал, что он и его команда не дадут "таким манипулятивным инцидентам подорвать многомесячные усилия, которые мы вложили в день выборов".
Он официально подтвердил, что МВД Грузии уже возбудило уголовное дело.
По его словам, подобные инциденты "наносят вред избирательной среде, репутации институции и вызывают вопрос о результатах".