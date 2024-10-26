В Грузии вспыхнул громкий скандал на фоне парламентских выборов ― видео

На избирательном участке в грузинском городе Марнеуле был зафиксирован вброс бюллетеней, в результате чего начался физический конфликт между присутствующими там. На это мгновенно отреагировал глава Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили. Он требует у МВД как можно быстрее вмешаться и выяснить, что произошло.

Что происходит в Грузии 26 октября

Видеодоказательство того, что выборы в Грузии проходят с нарушениями, опубликовала руководитель НГО Transparency International Georgia Эка Гигаури.

На ее видео можно заметить, как один человек бросает в урну сразу несколько бюллетеней.