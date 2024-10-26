У Грузії спалахнув гучний скандал на тлі парламентських виборів ― відео

На виборчій дільниці у грузинському місті Марнеулі був зафіксований вкид бюлетенів, внаслідок чого почалася фізична сутичка між присутніми там. На це миттєво відреагував очільник Центральної виборчої комісії Грузії Георгій Каландарішвілі. Він вимагає у МВС якнайшвидше втрутитися та з'ясувати, що сталося.
Головні тези:
- Фізичні сутички та напади на спостерігачів за виборами свідчать про серйозні проблеми у грузинському виборчому процесі.
- Глава Центральної виборчої комісії Грузії вимагає термінового розслідування ситуації та обіцяє не допустити маніпуляцій з результатами виборів.
- МВС Грузії уже порушило кримінальну справу.
Що відбувається у Грузії 26 жовтня
Відеодоказ того, що вибори в Грузії відбуваються з порушеннями опублікувала керівниця НУО Transparency International Georgia Ека Гігаурі.
На її відео можна помітити, як одна людина кидає в урну одразу кілька бюлетенів.
За словами колишньої омбудсменки Грузії Ніно Ломджарії, на людину, яка зафіксувала інцидент, скоїли напад.
ДИВІТЬСЯ: воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA попередив, що Росія може знову розпочати вторгнення в Грузію, щоб завадити її руху в Євросоюз та НАТО.
Як скандал прокоментували у ЦВК Грузії
Глава Центральної виборчої комісії Грузії Георгій Каландарішвілі закликав Марнеульську районну виборчу комісію терміново розібратися в ситуації, скликати засідання комісії та ухвалити відповідне рішення.
Георгій Каландарішвілі також публічно пообіцяв, що він та його команда не дадуть “таким маніпулятивним інцидентам підірвати багатомісячні зусилля, які ми вклали в день виборів".
Він офіційно підтвердив, що МВС Грузії порушило кримінальну справу.
За його словами, подібні інциденти "завдають шкоди виборчому середовищу, репутації інституції і викликають питання про результати".
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