У Грузії спалахнув гучний скандал на тлі парламентських виборів ― відео

На виборчій дільниці у грузинському місті Марнеулі був зафіксований вкид бюлетенів, внаслідок чого почалася фізична сутичка між присутніми там. На це миттєво відреагував очільник Центральної виборчої комісії Грузії Георгій Каландарішвілі. Він вимагає у МВС якнайшвидше втрутитися та з'ясувати, що сталося.

Що відбувається у Грузії 26 жовтня

Відеодоказ того, що вибори в Грузії відбуваються з порушеннями опублікувала керівниця НУО Transparency International Georgia Ека Гігаурі.

На її відео можна помітити, як одна людина кидає в урну одразу кілька бюлетенів.

За словами колишньої омбудсменки Грузії Ніно Ломджарії, на людину, яка зафіксувала інцидент, скоїли напад.

На 69 дільниці Марнеулі на нашого спостерігача було скоєно фізичний напад, коли він знімав згаданий кадр вкидання бюлетенів, — зазначила Ломджарія. Поширити

ДИВІТЬСЯ: воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA попередив, що Росія може знову розпочати вторгнення в Грузію, щоб завадити її руху в Євросоюз та НАТО.

Як скандал прокоментували у ЦВК Грузії

Глава Центральної виборчої комісії Грузії Георгій Каландарішвілі закликав Марнеульську районну виборчу комісію терміново розібратися в ситуації, скликати засідання комісії та ухвалити відповідне рішення.

Це тривожна інформація, — наголосив він. Поширити

Георгій Каландарішвілі також публічно пообіцяв, що він та його команда не дадуть “таким маніпулятивним інцидентам підірвати багатомісячні зусилля, які ми вклали в день виборів".

Він офіційно підтвердив, що МВС Грузії порушило кримінальну справу.

Я хотів би попросити Міністерство якнайшвидше реалізувати відповідні процедури, щоб надати громадськості об'єктивну, точну інформацію в межах нашої компетенції, — додав очільник ЦВК. Поширити

За його словами, подібні інциденти "завдають шкоди виборчому середовищу, репутації інституції і викликають питання про результати".