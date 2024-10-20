Мы все знаем. Президент Грузии неожиданно обратилась к Зеленскому

Президент Грузии Саломе Зурабишвили публично обратилась к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и заявила, что он именно тот политик, который борется за светлое будущее не только для украинского народа, но и для грузинского.
Главные тезисы
- Президент Грузии выразила благодарность и поддержку Владимиру Зеленскому.
- Зурабишвили верит, что Украина и Грузия станут членами ЕС.
- Грузинский воин озвучил предупреждение о возможном новом вторжении путинских войск в Грузию и призвал готовиться.
Зурабишвили верит, что Зеленский приведет Украину к победе
С громким заявлением по этому поводу лидер Грузии выступила во время масштабной акции в поддержку движения страны в ЕС.
По ее словам, борьба Украины против российской агрессии — это и борьба за свободу Грузии.
Кроме того, политик обратилась к президенту Молдовы Майе Санду. Зурабишвили подчеркнула, что желает стране европейской победы.
Таким образом, лидер Грузии отреагировала на президентские выборы в Молдове, а также на конституционный референдум касательно движения в ЕС.
Россия снова может начать войну против Грузии
Такой точкой зрения поделился грузинский доброволец и воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули во время интервью Online.UA.
Он также озвучил предположение, что у Грузии осталось 3 года максимум, чтобы с нуля отстроить армию и подготовиться к новому вторжению путинских войск.
Воин откровенно признался, что готов сражаться до последнего дыхания за свою родину, однако никогда не вытерпит жизни в рабстве.
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