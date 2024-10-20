Мы все знаем. Президент Грузии неожиданно обратилась к Зеленскому
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Политика
Дата публикации

Мы все знаем. Президент Грузии неожиданно обратилась к Зеленскому

Зурабишвили верит, что Зеленский приведет Украину к победе
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Источник:  SOVA

Президент Грузии Саломе Зурабишвили публично обратилась к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и заявила, что он именно тот политик, который борется за светлое будущее не только для украинского народа, но и для грузинского.

Главные тезисы

  • Президент Грузии выразила благодарность и поддержку Владимиру Зеленскому.
  • Зурабишвили верит, что Украина и Грузия станут членами ЕС.
  • Грузинский воин озвучил предупреждение о возможном новом вторжении путинских войск в Грузию и призвал готовиться.

Зурабишвили верит, что Зеленский приведет Украину к победе

С громким заявлением по этому поводу лидер Грузии выступила во время масштабной акции в поддержку движения страны в ЕС.

По ее словам, борьба Украины против российской агрессии — это и борьба за свободу Грузии.

Хочу обратиться к Владимиру Зеленскому — отсюда, от вашего (людей на площади. — ред.) имени, и сказать ему, что мы все знаем, знаем, что он борется за нас и будет победителем. И мы вместе войдем в Европу!

Соломе Зурабишвили

Соломе Зурабишвили

Президент Грузии

Кроме того, политик обратилась к президенту Молдовы Майе Санду. Зурабишвили подчеркнула, что желает стране европейской победы.

Майя, сегодняшний день, я надеюсь, станет днем твоей победы и днем победы европейского референдума. Мы вместе войдем в Европу! — подчеркнула она.

Таким образом, лидер Грузии отреагировала на президентские выборы в Молдове, а также на конституционный референдум касательно движения в ЕС.

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Такой точкой зрения поделился грузинский доброволец и воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули во время интервью Online.UA.

Он также озвучил предположение, что у Грузии осталось 3 года максимум, чтобы с нуля отстроить армию и подготовиться к новому вторжению путинских войск.

Воин откровенно признался, что готов сражаться до последнего дыхания за свою родину, однако никогда не вытерпит жизни в рабстве.

Наша история — всегда война. Никогда не было даже 20 лет мира в Грузии в последние 4000 лет. Но мы всегда воевали за свободу. И нужно это запомнить Грузии, — подчеркнул воин.

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