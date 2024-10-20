Ми все знаємо. Президентка Грузії несподівано звернулася до Зеленського
Категорія
Політика
Дата публікації

Ми все знаємо. Президентка Грузії несподівано звернулася до Зеленського

Саломе Зурабішвілі
Джерело:  SOVA

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі публічно звернулася до українського лідера Володимира Зеленського та заявила, що він той політик, який бореться за світле майбутнє не лише для українського народу, а й для грузинського.

Головні тези:

  • Президентка Грузії висловила вдячність та підтримку Володимиру Зеленському.
  • Зурабішвілі вірить, що Україна та Грузія стануть членами ЄС.
  • Грузинський воїн висловив попередження щодо можливого нового вторгнення путінських військ у Грузію та закликав готуватися до цього.

Зурабішвілі вірить, що Зеленський приведе Україну до перемоги

З гучною заявою з цього приводу лідерка Грузії виступила під час масштабної акції на підтримку руху країни до ЄС ,що проходить 20 жовтня в Тбілісі.

За її словами, боротьба України проти російської агресії — це і боротьба за свободу Грузії.

Хочу звернутися до Володимира Зеленського — звідси, від вашого (людей на площі. — ред.) імені, і сказати йому, що ми все знаємо, знаємо, що він бореться за нас, і буде переможцем. І ми разом увійдемо до Європи!

Саломе Зурабішвілі 

Саломе Зурабішвілі 

Президентка Грузії

Окрім того, політикиня звернулась до президентки Молдови Маї Санду. Зурабішвілі наголосила, що бажає країні європейської перемоги.

Мая, сьогоднішній день, я сподіваюся, стане днем твоєї перемоги і днем перемоги європейського референдуму. Ми разом увійдемо до Європи! — наголосила вона.

Таким чином лідерка Грузії відреагувала на президентські вибори в Молдові, а також на конституційний референдум щодо руху в ЄС.

Росія знову може розпочати війну проти Грузії

Такою думкою поділився грузинський доброволець та воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі під час інтерв’ю Online.UA.

Він також озвучив припущення, що у Грузії залишилося 3 роки максимум, щоб з нуля відбудувати армію і підготуватися до нового вторгнення путінських військ.

Воїн відверто зізнався, що готовий битися до останнього подиху за свою батьківщину, однак ніколи не витерпить життя в рабстві.

Наша історія — завжди війна. Ніколи не було навіть 20 років миру в Грузії останні 4000 років. Але ми завжди воювали за свободу. І треба це запам'ятати Грузії, — підкреслив воїн.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Справа Саакашвілі. Грузія висунула Україні жорстку вимогу
прапор України та Грузії
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Грузія може втратити статус кандидата на членство у ЄС
Грузія та ЄС
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Грузини збираються на масштабний марш з прапорами ЄС і України — що відбувається
Грузія і Україна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?