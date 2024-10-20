Ми все знаємо. Президентка Грузії несподівано звернулася до Зеленського

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі публічно звернулася до українського лідера Володимира Зеленського та заявила, що він той політик, який бореться за світле майбутнє не лише для українського народу, а й для грузинського.

Зурабішвілі вірить, що Зеленський приведе Україну до перемоги

З гучною заявою з цього приводу лідерка Грузії виступила під час масштабної акції на підтримку руху країни до ЄС ,що проходить 20 жовтня в Тбілісі.

За її словами, боротьба України проти російської агресії — це і боротьба за свободу Грузії.

Хочу звернутися до Володимира Зеленського — звідси, від вашого (людей на площі. — ред.) імені, і сказати йому, що ми все знаємо, знаємо, що він бореться за нас, і буде переможцем. І ми разом увійдемо до Європи! Саломе Зурабішвілі Президентка Грузії

Окрім того, політикиня звернулась до президентки Молдови Маї Санду. Зурабішвілі наголосила, що бажає країні європейської перемоги.

Мая, сьогоднішній день, я сподіваюся, стане днем твоєї перемоги і днем перемоги європейського референдуму. Ми разом увійдемо до Європи! — наголосила вона. Поширити

Таким чином лідерка Грузії відреагувала на президентські вибори в Молдові, а також на конституційний референдум щодо руху в ЄС.

Росія знову може розпочати війну проти Грузії

Такою думкою поділився грузинський доброволець та воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі під час інтерв’ю Online.UA.

Він також озвучив припущення, що у Грузії залишилося 3 роки максимум, щоб з нуля відбудувати армію і підготуватися до нового вторгнення путінських військ.

Воїн відверто зізнався, що готовий битися до останнього подиху за свою батьківщину, однак ніколи не витерпить життя в рабстві.