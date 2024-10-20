Ми все знаємо. Президентка Грузії несподівано звернулася до Зеленського

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі публічно звернулася до українського лідера Володимира Зеленського та заявила, що він той політик, який бореться за світле майбутнє не лише для українського народу, а й для грузинського.
Головні тези:
- Президентка Грузії висловила вдячність та підтримку Володимиру Зеленському.
- Зурабішвілі вірить, що Україна та Грузія стануть членами ЄС.
- Грузинський воїн висловив попередження щодо можливого нового вторгнення путінських військ у Грузію та закликав готуватися до цього.
Зурабішвілі вірить, що Зеленський приведе Україну до перемоги
З гучною заявою з цього приводу лідерка Грузії виступила під час масштабної акції на підтримку руху країни до ЄС ,що проходить 20 жовтня в Тбілісі.
За її словами, боротьба України проти російської агресії — це і боротьба за свободу Грузії.
Окрім того, політикиня звернулась до президентки Молдови Маї Санду. Зурабішвілі наголосила, що бажає країні європейської перемоги.
Таким чином лідерка Грузії відреагувала на президентські вибори в Молдові, а також на конституційний референдум щодо руху в ЄС.
Росія знову може розпочати війну проти Грузії
Такою думкою поділився грузинський доброволець та воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі під час інтерв’ю Online.UA.
Він також озвучив припущення, що у Грузії залишилося 3 роки максимум, щоб з нуля відбудувати армію і підготуватися до нового вторгнення путінських військ.
Воїн відверто зізнався, що готовий битися до останнього подиху за свою батьківщину, однак ніколи не витерпить життя в рабстві.
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