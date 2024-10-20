Грузини збираються на масштабний марш з прапорами ЄС і України — що відбувається

20 жовтня у Тбілісі люди активно долучаються до протестної акції на Площі Свободи під девізом "Грузія обирає Євросоюз".

Грузини борються за своє майбутнє в ЄС

За словами журналістів, люди збираються у різних локаціях міста.

Що важливо розуміти, ця масштабна акція протесту проходить за 6 днів до парламентських виборів у Грузії, які вплинуть на її подальшу долю.

Біля метро Марджанішвілі зібралися громадяни Грузії, члени і прихильники коаліції "Сильна Грузія". На одному з транспарантів — послання олігархові та засновнику партії влади "Грузинська мрія" Бідзіні Іванішвілі: "Через тиждень Бідзіна опиниться вдома, у Москві!". Поширити

Окрім того, наголошуються, що люди приходять із транспарантами, прапорами Грузії та Євросоюзу.

У натовпі також можна помітити прапори України.

Таким чином грузини хочуть продемонструвати свою підтримку братському народу, який потерпає від російської агресії та також намагається рухатися до європейського майбутнього.

За словами одного із лідерів коаліції, Мамуки Хазарадзе, важливо, щоб протест почули ті громадяни, які досі не знають, за кого їм голосувати.

У Грузії досі є багато агентів ФСБ

Таке попередження озвучив засновник та керівник “Грузинського національного легіону” Мамука Мамулашвілі в інтерв’ю Online.UA.

За його словами, дуже багато громадян РФ, які переїхали до Грузії, працюють на російські спецслужби.

Півмільйона росіян у такій маленькій країні, як Грузія — це велика небезпека, — зазначає Мамулашвілі. Поширити

Що також важливо розуміти, у Грузії станом на сьогодні налічується до 350 тис переселенців з окупованих Росією районів на території Абхазії та Південної Осетії.