Грузины собираются на масштабный марш с флагами ЕС и Украины — что происходит

20 октября в Тбилиси люди активно присоединяются к протестной акции на Площади Свободы под девизом "Грузия выбирает Евросоюз".
Главные тезисы
- Участники протеста пытаются спасти страну от российского влияния.
- Они также подчеркивают поддержку украинцев в борьбе с российской агрессией и стремлении к европейскому будущему.
- Основатель "Грузинского национального легиона" предупреждает о наличии агентов ФСБ среди российских переселенцев в Грузии.
Грузины борются за свое будущее в ЕС
По словам журналистов, люди собираются в разных локациях города.
Что важно понимать, эта масштабная акция протеста проходит за 6 дней до парламентских выборов в Грузии, которые окажут влияние на ее дальнейшую судьбу.
Кроме того, указано, что люди приходят с транспарантами, флагами Грузии и Евросоюза.
В толпе также можно заметить флаги Украины.
Таким образом, грузины хотят продемонстрировать свою поддержку братскому народу, который страдает от российской агрессии и также пытается двигаться к европейскому будущему.
По словам одного из лидеров коалиции, Мамуки Хазарадзе, важно, чтобы протест услышали граждане, которые до сих пор не знают, за кого им голосовать.
В Грузии до сих пор есть много агентов ФСБ
Такое предупреждение озвучил основатель и руководитель "Грузинского национального легиона" Мамука Мамулашвили в интервью Online.UA.
По его словам, очень многие переехавшие в Грузию гражданы РФ работают на российские спецслужбы.
Что также важно понимать, в Грузии насчитывается до 350 тыс переселенцев из оккупированных Россией районов на территории Абхазии и Южной Осетии.
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