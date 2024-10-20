Грузины собираются на масштабный марш с флагами ЕС и Украины — что происходит

20 октября в Тбилиси люди активно присоединяются к протестной акции на Площади Свободы под девизом "Грузия выбирает Евросоюз".

Грузины борются за свое будущее в ЕС

По словам журналистов, люди собираются в разных локациях города.

Что важно понимать, эта масштабная акция протеста проходит за 6 дней до парламентских выборов в Грузии, которые окажут влияние на ее дальнейшую судьбу.

У метро Марджанишвили собрались граждане Грузии, члены и сторонники коалиции "Сильная Грузия". На одном из транспарантов — послание олигарху и основателю партии власти "Грузинская мечта" Бидзини Иванишвили: "Через неделю Бидзина окажется дома, в Москве!" Поделиться

Кроме того, указано, что люди приходят с транспарантами, флагами Грузии и Евросоюза.

В толпе также можно заметить флаги Украины.

Таким образом, грузины хотят продемонстрировать свою поддержку братскому народу, который страдает от российской агрессии и также пытается двигаться к европейскому будущему.

По словам одного из лидеров коалиции, Мамуки Хазарадзе, важно, чтобы протест услышали граждане, которые до сих пор не знают, за кого им голосовать.

В Грузии до сих пор есть много агентов ФСБ

Такое предупреждение озвучил основатель и руководитель "Грузинского национального легиона" Мамука Мамулашвили в интервью Online.UA.

По его словам, очень многие переехавшие в Грузию гражданы РФ работают на российские спецслужбы.

Полмиллиона россиян в такой маленькой стране, как Грузия, — это большая опасность, — отмечает Мамулашвили. Поделиться

Что также важно понимать, в Грузии насчитывается до 350 тыс переселенцев из оккупированных Россией районов на территории Абхазии и Южной Осетии.