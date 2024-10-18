Члени Європейського Союзу офіційно оголосили про фактичну зупинку процесу вступу Грузії у блок. Це рішення було ухвалене під час саміту у Брюсселі.

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За словами європейських лідерів, вони готові підтримати грузинський народ на його шляху до членства у блоці.

Попри це, офіційний Брюссель не приховує своє серйозне занепокоєння курсом дій грузинського уряду, який суперечить цінностям і принципам, на яких побудований ЄС.

Європейська рада звернула увагу на те, що такий курс дій ставить під загрозу європейський шлях Грузії та де-факто зупиняє процес вступу до ЄС.

На цьому тлі європейські лідери закликають офіційний Тбілісі прийняти демократичні, всеосяжні та стійкі реформи відповідно до основних принципів європейської інтеграції.

Європейська Рада продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, — наголошується у заяві. Поширити

Офіційний Брюссель розраховує на те, що майбутні парламентські вибори будуть вільними та чесними та з безперешкодним доступом для міжнародних та національних спостерігачів за виборами.

Окрім того, Євросоюз вкотре підтвердив свою відданість принципу територіальної цілісності та суверенітету Грузії у її міжнародно визнаних кордонах.

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З заявою з цього приводу виступив засновник та керівник “Грузинського національного легіону” Мамука Мамулашвілі в інтерв’ю Online.UA.

Згідно з його даними, чимала кількість росіян, які переїхали до Грузії, працюють на російські спецслужби.

Півмільйона росіян у такій маленькій країні, як Грузія — це велика небезпека, — зазначає Мамулашвілі. Поширити

Окрім того, наголошується, що у Грузії також налічується до 350 тис переселенців з окупованих Росією районів на території Абхазії та Південної Осетії.