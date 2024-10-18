Члены Европейского Союза официально объявили о фактической остановке процесса вступления Грузии в блок. Это решение было принято на саммите в Брюсселе.
Главные тезисы
- Европейские лидеры призывают Грузию провести демократические реформы для продолжения движения в ЕС.
- Основатель "Грузинского национального легиона" рассказывает об агентах ФСБ среди россиян в Грузии.
- Большое количество россиян в Грузии – серьезная проблема для страны.
Пророссийские власти Грузии создали новые проблемы для страны
По словам европейских лидеров, они готовы поддержать грузинский народ на пути к членству в блоке.
Несмотря на это, официальный Брюссель не скрывает своей серьезной обеспокоенности курсом действий грузинского правительства, противоречащего ценностям и принципам, на которых построен ЕС.
Европейский совет обратил внимание на то, что такой курс действий ставит под угрозу европейский путь Грузии и де-факто останавливает процесс вступления в ЕС.
На этом фоне европейские лидеры призывают официальный Тбилиси принять демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции.
Официальный Брюссель рассчитывает, что предстоящие парламентские выборы будут свободными и честными и с беспрепятственным доступом для международных и национальных наблюдателей за выборами.
Кроме того, Евросоюз еще раз подтвердил свою приверженность принципу территориальной целостности и суверенитета Грузии в ее международно признанных границах.
Что важно знать об агентах ФСБ среди россиян в Грузии
С заявлением на этот счет выступил основатель и руководитель "Грузинского национального легиона" Мамука Мамулашвили в интервью Online.UA.
Согласно его данным, большое количество россиян, переехавших в Грузию, работают на российские спецслужбы.
Кроме того, указано, что в Грузии также насчитывается до 350 тыс. переселенцев из оккупированных Россией районов на территории Абхазии и Южной Осетии.
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