ЕС принял жесткое решение относительно Грузии на фоне громких скандалов
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Политика
Дата публикации

ЕС принял жесткое решение относительно Грузии на фоне громких скандалов

Евросоюз
Пророссийские власти Грузии создали новые проблемы для страны
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Члены Европейского Союза официально объявили о фактической остановке процесса вступления Грузии в блок. Это решение было принято на саммите в Брюсселе.

Главные тезисы

  • Европейские лидеры призывают Грузию провести демократические реформы для продолжения движения в ЕС.
  • Основатель "Грузинского национального легиона" рассказывает об агентах ФСБ среди россиян в Грузии.
  • Большое количество россиян в Грузии – серьезная проблема для страны.

Пророссийские власти Грузии создали новые проблемы для страны

По словам европейских лидеров, они готовы поддержать грузинский народ на пути к членству в блоке.

Несмотря на это, официальный Брюссель не скрывает своей серьезной обеспокоенности курсом действий грузинского правительства, противоречащего ценностям и принципам, на которых построен ЕС.

Европейский совет обратил внимание на то, что такой курс действий ставит под угрозу европейский путь Грузии и де-факто останавливает процесс вступления в ЕС.

На этом фоне европейские лидеры призывают официальный Тбилиси принять демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции.

Европейский Совет будет продолжать внимательно следить за ситуацией, — указано в заявлении.

Официальный Брюссель рассчитывает, что предстоящие парламентские выборы будут свободными и честными и с беспрепятственным доступом для международных и национальных наблюдателей за выборами.

Кроме того, Евросоюз еще раз подтвердил свою приверженность принципу территориальной целостности и суверенитета Грузии в ее международно признанных границах.

Что важно знать об агентах ФСБ среди россиян в Грузии

С заявлением на этот счет выступил основатель и руководитель "Грузинского национального легиона" Мамука Мамулашвили в интервью Online.UA.

Согласно его данным, большое количество россиян, переехавших в Грузию, работают на российские спецслужбы.

Полмиллиона россиян в такой маленькой стране, как Грузия, — это большая опасность, — отмечает Мамулашвили.

Кроме того, указано, что в Грузии также насчитывается до 350 тыс. переселенцев из оккупированных Россией районов на территории Абхазии и Южной Осетии.

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