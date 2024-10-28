Опозиційні партії Грузії бойкотуватимуть роботу нового парламенту
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Опозиційні партії Грузії бойкотуватимуть роботу нового парламенту

Парламент Грузії
Джерело:  Ехо Кавказу

У Грузії усі чотири опозиційні партії заявили, що бойкотуватимуть новообраний парламент після виборів 26 жовтня.

Головні тези:

  • Усі чотири опозиційні партії Грузії відмовляються брати участь у роботі нового парламенту та вважають його нелегітимним.
  • Опозиційні сили стверджують, що результати парламентських виборів у Грузії сфальсифіковані та не визнають їх.
  • Міжнародні спостерігачі також зафіксували значні порушення під час виборів.

Не вважаємо легітимним: опозиція Грузії бойкотуватиме новий парламент

Лідер партії "Гахарія за Грузію" Георгій Гахарія заявив, що його партія не має наміру брати участь у роботі новообраного парламенту.

Наша партія не надасть легітимності нелегітимному парламенту "Грузинської мрії". Крапка, — сказав Гахарія на спеціальному брифінгу.

Його також запитали про участь в акції протесту, яка пройде сьогодні о 18:00 у центрі Тбілісі.

Акція протесту дуже важлива. Ми будемо там, де будуть наші виборці, як були й досі й будемо у майбутньому.

Зазначимо, раніше про відмову брати участь у роботі нового парламенту заявили опозиційні "Коаліція за зміни", "Єдність — Національний рух" та "Сильна Грузія".

Таким чином, усі чотири опозиційні партії, які перемогли на виборах, заявили, що бойкотуватимуть новий парламент.

Окрім того, у Грузії сьогодні ввечері опозиція планує провести мітинг біля будівлі парламенту. Однак, як повідомляють грузинські ЗМІ, поки що поліція не дозволяє встановити сцену.

Президент Саломе Зурабішвілі та лідери опозиції стверджують, що результати парламентських виборів, на яких перемогла керівна партія "Грузинська мрія", сфальсифіковані та не визнають їх.

Парламентські вибори в Грузії

26 жовтня у Грузії пройшли вибори до парламенту, на яких змагались проросійська партія влади "Грузинська мрія" та проєвропейські опозиційні політичні сили.

Під час підрахунку голосів президент Грузії Саломе Зурабішвілі висловила впевненість в перемозі опозиції. Проте, за інформацією ЦВК країни, керівна партія "Грузинська мрія" отримала на виборах понад 54% голосів, далі йдуть опозиційні партії.

До того ж міжнародні спостерігачі заявили про значні порушення на виборах в Грузії.

Опозиційні партії Грузії заявили, що не визнають результатів виборів. Частина опозиціонерів анонсувала проведення акцій протесту.

Водночас 27 жовтня прем'єр-міністра країни Іраклія Кобахідзе заявив, що у Грузії сформують уряд попри заперечення опозиції.

Того ж дня президент Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає результати виборів, та закликала громадян до протесту.

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